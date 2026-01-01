“Basta al desorden” y “comienza una nueva etapa”: el mensaje de José Antonio Kast por Año Nuevo

El presidente electo envió un saludo de Año Nuevo y aseguró que “Chile tiene que volver a creer en sí mismo y en su gente. Eso lo cambia todo”.

El presidente electo, José Antonio Kast, envió un mensaje para despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026, asegurando que viene “una nueva etapa para Chile”.

A través de sus redes sociales, Kast comenzó diciendo que “el 2025 no fue un año más”, señalando que “fue el año en que millones dijeron basta al desorden, a la improvisación y al abandono. Fue el año en que Chile eligió el cambio y la esperanza”.

Siguiendo en esa línea, el futuro jefe de Estado expresó que “hoy despedimos un año que quedará marcado en nuestra historia. No por la comodidad, sino por el coraje y la decisión de cambiar el rumbo: con humildad, trabajo y firme compromiso”.

El mensaje de Año Nuevo de José Antonio Kast

En este marco, afirmó que “en 2026 comienza una nueva etapa para Chile. Vienen tiempos exigentes. Tiempos de orden, de reconstrucción y de trabajo incansable. Nada será fácil, pero todo será posible si lo hacemos juntos”.

Tras ello, enfatizó que “Chile tiene que volver a creer en sí mismo y en su gente. Eso lo cambia todo. Y mientras muchos celebran o descansan esta noche, hay chilenos que siguen trabajando: en hospitales, cuarteles, carreteras, turnos nocturnos, faenas y servicios esenciales. Hombres y mujeres que siguen cuidando a Chile, lejos de sus familias y de su tranquilidad”.

Para cerrar su mensaje de Año Nuevo, José Antonio Kast reconoció la labor de las personas que trabajan para estas fechas: “A ustedes, que esta noche trabajan por la patria: mi respeto, mi gratitud y mi compromiso. Chile no se rinde porque ustedes no se rinden. Gracias y ¡viva Chile!”.