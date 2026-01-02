Elisa Loncon acusa “racismo institucional” contra polémica embajadora Pakarati

“Si no escuchamos a los indígenas, si no estamos tomando decisiones con los indígenas, estamos ejerciendo colonialismo“, indicó Loncon.

Elisa Loncon, ex presidenta de la Convención Constitucional, volvió a salir en defensa de la cuestionada embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien enfrenta pedidos de renuncia tras pedir la autodeterminación de Rapa Nui.

En entrevista con CNN Chile, Loncon rechazó el cuestionamiento transversal a las declaraciones de Pakarati y de paso apuntó contra Cancillería, apelando que la representante diplomática solo hizo alusión a normas internacionales suscritas por el Estado.

“No debiera criminalizarse un derecho ya reconocido a nivel internacional”, expresó la académica sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En esta línea, Loncon apeló que “lo que está faltando es la debida difusión, hay mucho desconocimiento (…) creo que la gente está sobrerreaccionando“.

En cuanto a la situación Manahi Pakarati como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Elisa Loncon hizo referencia a la “evaluación” que ordenó Cancillería para ver si continua en su cargo como embajadora.

En caso de que se le solicite la renuncia, la ex convencional reconoció que “yo lo lamentaría profundamente porque sería una falta a la democracia”, apelando a un supuesto “racismo institucional”.

“Sería un mal precedente para el próximo gobierno. No podemos retroceder, sino que tenemos que avanzar en el diálogo. Si no escuchamos a los indígenas, si no estamos tomando decisiones con los indígenas, estamos ejerciendo colonialismo“, argumentó Elisa Loncon.

Pero Loncon también tuvo palabras para el futuro gobierno de José Antonio Kast, asegurando que “ha manifestado es que ellos no están pro del derecho de los pueblos indígenas, sin embargo, eso es un error”.

“La convivencia de paz se construye con el diálogo (…) Si se pone en ese contexto, se está cometiendo una vulneración absoluta a los derechos ya reconocidos”, sentenció.