Canciller Van Klaveren no descartó pedir renuncia a embajadora Pakarati: “Está en evaluación”

El ministro Alberto van Klaveren manifestó que las expresiones de la embajadora Pakarati “son a título personal y no reflejan necesariamente la posición del Gobierno y de la Cancillería”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó que la Cancillería mantiene “en evaluación” el caso de la embajadora en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, a la vez que no descartó que en definitiva se le pida la renuncia.

Luego de que la embajadora apoyara el autogobierno de Rapa Nui, Van Klaveren manifestó que “en el caso de la embajadora Pakarati, estamos obviamente evaluando sus declaraciones”.

“Ya se le hizo presente el error que cometió y que ella lamentó de postear un mensaje absolutamente inapropiado“, complementó el secretario de Estado en diálogo con la prensa en La Moneda.

Tras recibir a los embajadores de Estados Unidos, Israel, Japón y Panamá, el canciller apuntó que “hemos tomado conocimiento bastante tardío de la entrevista que dio en septiembre, y queremos verificar si se cumplieron o no los protocolos vigentes justamente para todo lo que son los dichos de nuestros embajadores”.

“Todos los embajadores, todas las embajadoras dependen de la confianza del presidente de la República de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, y creemos que es muy importante que todos y todas justamente mantengan nuestros principios y nuestras políticas en esa materia“, añadió.

Van Klaveren y las expresiones de la embajadora Pakarati

A continuación, el ministro Alberto van Klaveren manifestó que “las expresiones de la embajadora Pakarati respecto a situaciones internas que pueden vincularse con la relación entre el pueblo originario y nuestro sistema político, nosotros entendemos que son expresiones a título personal y no reflejan necesariamente la posición del Gobierno y de la Cancillería“.

“Creemos que ella se equivocó en esta materia. Le hemos hecho presente esa equivocación y, como dije anteriormente, lo que estamos evaluando es si se cumplieron o no los protocolos existentes en esta materia”, complementó.

“Nosotros no tenemos constancia de esa solicitud de permiso para dar la entrevista, pero hay que ver también el contexto, las circunstancias en las cuales se produjo esa entrevista, y eso requiere de un análisis mayor que nosotros estamos efectuando“, dijo.

Consultado si se le solicitará la renuncia a la embajadora Pakarati, Alberto van Klaveren respondió que “estamos evaluando la situación, no quiero adelantar ninguna conclusión al respecto. Obviamente, al hacer una investigación, todas las opciones están abiertas“, concluyó.