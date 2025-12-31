Elisa Loncon sale en defensa de embajadora Pakarati y llamó a defender sus “derechos de mujer indígena”

La ex presidenta de la Convención Constitucional se cuadró con las expresiones de Manahi Pakarati.

Elisa Loncon reapareció en redes sociales para defender de las críticas a Manahi Pakarati, la cuestionada embajadora de Chile en Nueva Zelanda.

La autoridad diplomática está en el centro de la controversia, luego que se conocieran sus declaraciones donde instaba a “la autodeterminación de Rapa Nui” y abogando por el autogobierno.

Estas palabras generaron el amplio rechazo del mundo político e incluso llamados a La Moneda para pedir su remoción del cargo.

Ante esto, Elisa Loncon respaldó lo expresado por Pakarati: “Mi Solidaridad con M.Pakarati y Rapa Nui: la libre determinación de los pueblos indígenas forma parte del derecho internacional; insto al Estado y a partidos políticos a garantizar los derechos fundamentales de una mujer indígena que ejerce un cargo público”.

Por su parte, desde Cancillería aclararon que las declaraciones de la embajadora de Nueva Zelanda son a título personal y no descartan su salida.

Al respecto, el canciller Alberto van Klaveren indicó que “estamos evaluando la situación, no quiero adelantar ninguna conclusión al respecto. Obviamente, al hacer una investigación, todas las opciones están abiertas”.