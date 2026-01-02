Los argumentos de la Corte de Apelaciones para acoger la querella de capítulos contra el ex fiscal Guerra

La Fiscalía de Arica quedó a la espera de la eventual apelación por parte de la defensa del ex persecutor.

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió este viernes 2 de enero de manera unánime la querella de capítulos deducida en contra del ex fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, indagado por cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa.

En caso de que aquello no ocurra dentro del plazo establecido, el Ministerio Público solicitará que se fiche una audiencia de formalización en la que se le imputarán cargos criminales.

Los argumentos para acoger la querella contra el ex fiscal Guerra

El fallo unánime del tribunal de alzada, que integraron las ministras Maritza Villadangos, Sandra Araya y el ministro Mauricio Rettig, consideró que “se cumplen todos los requisitos para acceder a la petición del Ministerio Público y los querellantes particulares“.

“Luego, la querella de capítulos y las alegaciones vertidas en la audiencia dan cuenta que, habiéndose desempeñado el querellado como fiscal regional del Ministerio Público, tenía el ejercicio de potestades decisorias relevantes en la conducción de investigaciones penales y en la adopción de decisiones procesales con efectos jurídicos externos”, añadió el fallo.

Estableció también que “el carácter manifiestamente injusto de tales decisiones que se imputa se fundamenta en la ausencia de una justificación razonable, en la omisión de hechos relevantes previamente acreditados y en la adopción de criterios inconciliables con los principios de legalidad, objetividad y probidad que rigen el actuar del Ministerio Público”.

“Aun reconociendo márgenes de discrecionalidad en la función persecutoria, dichos márgenes encuentran límites en los hechos del caso y en el derecho aplicable, los que, con los antecedentes que obran en esta etapa preliminar” se sobrepasaron.

Detalló a la vez que “la querella de capítulos fundamenta la atribución de los hechos y de la participación que en ellos le habría correspondido al querellado, en antecedentes probatorios” tales como:

Resoluciones judiciales y actuaciones procesales dictadas en las causas respectivas.

Correos electrónicos e informes internos de la Fiscalía Nacional y de sus unidades especializadas.

Declaraciones de fiscales y funcionarios que participaron en las investigaciones.

Comunicaciones electrónicas que dan cuenta del contexto en que se adoptaron las decisiones cuestionadas.

La resolución del tribunal

“Dichos antecedentes constituyen elementos de juicio que, apreciados de manera individual y conjunta, provisionalmente, son plausibles para atribuir la comisión de las conductas imputadas al querellado y que, en este estadio procesal, revisten el carácter de providencias o resoluciones manifiestamente injustas”, concluyó el tribunal.

En esa línea, resolvió: