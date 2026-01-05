Ángel Valencia explica qué pasará con el caso Ojeda tras captura de Maduro por parte de EEUU

El ex militar venezolano fue ultimado hace más de dos años y según el Ministerio Público, la orden de su asesinato por parte del Tren de Aragua fue dada por Diosdado Cabello.

Ángel Valencia, fiscal nacional, se refirió a la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington, aseverando que aún es prematuro saber las implicancias que tendrá en el caso de la muerte de Ronald Ojeda.

En esta línea, Valencia detalló que existen tres niveles de sospechosos en la investigación: en un primer lugar los que están detenidos y enfrentarán a la Justicia; seguidos de los formalizados en ausencia y cuya extradición está pendiente; y finalmente los imputados no formalizados, entre los que estaría el número dos de Maduro.

“Tenemos 14 personas identificadas y formalizadas en ausencia a las que se ha pedido su extradición, que ya ha sido aprobada por los tribunales chilenos. Pero todavía ni siquiera ha podido iniciarse el trámite con las autoridades venezolanas, por el estado de las relaciones diplomáticas” con Venezuela, precisó el fiscal nacional en comisión del Senado.

Es por esto que Ángel Valencia planteó que “saber cómo esto (detención de Nicolás Maduro) va a contribuir a que la justicia chilena haga su trabajo o si la va a entorpecer en mayor grado, es difícil poder todavía saberlo”.