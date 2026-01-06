Caso Ronald Ojeda: fiscal evalúa involucrar a Nicolás Maduro en investigación tras ser detenido en EE.UU.

El fiscal del caso, Héctor Barros, se refirió a la posibilidad de pedir declaración de Nicolás Maduro por el crimen de Ronald Ojeda.

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien está a cargo del caso del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, se refirió a la posibilidad de involucrar a Nicolás Maduro en la investigación, luego de que fuera capturado por Estados Unidos. Esto, a raíz de la presunta vinculación del régimen con el crimen.

En conversación con Radio Cooperativa, el persecutor detalló que se reunió con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para “revisar las líneas investigativas que proponemos actualmente”, donde “una de ellas es (recurrir a) la Corte Penal Internacional, y por qué no también, solicitar la toma de declaración de él, si está en condiciones de cooperar con nuestra investigación”.

Siguiendo en esa línea, sostuvo que “no hemos hablado de procesos de extradición respecto de él, porque en la investigación no tenemos algún antecedente directo que lo apunte, como sí los hay en relación con Diosdado Cabello“, quien es el actual ministro del Interior de Venezuela.

Fiscal del Caso Ronald Ojeda no descarta pedir declaración a Nicolás Maduro

Sin embargo, el fiscal Barros plantea que Nicolás Maduro “puede tener información que para nuestra investigación sea relevante, siempre y cuando quiera cooperar”. Lo anterior, considerando que “los imputados tienen derecho a guardar silencio, no están obligados a declarar, así que también es incierto”.

En caso de avanzar en una eventual solicitud, el persecutor explicó que “los requerimientos se hacen a nivel de Cancillería, en primer lugar, y de ahí se canalizan a través de los Ministerios de Justicia y luego, de los Ministerios Públicos“.

Tras ello, agregó: “El fiscal nacional ha sido claro en el sentido de pedirnos que no escatimemos en realizar ninguna diligencia que queramos realizar dentro del contexto de la investigación, y si no nos va bien, de todas maneras lo vamos a intentar, y por último, habremos hecho todo lo posible por lograrlo”.

Sobre la presunta participación de Diosdado Cabello en el crimen de Ronald Ojeda, Barros expuso que “tenemos a lo menos cinco antecedentes que dan cuenta de que estaría detrás del encargo de estos hechos, y también del pago a la cúpula del Tren de Aragua para efectos de su cumplimiento. Y en ese ámbito, tiene calidad de imputado”.

De todas formas, el fiscal aseveró que “cuando se toma una decisión de esta envergadura, no hay sólo una persona involucrada. Es un Estado operando adentro de otro Estado a través de una organización criminal (…), es una decisión que involucra a muchas otras personas, y queremos saber quiénes son”.