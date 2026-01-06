Contraloría ordenó a Virginia Reginato devolver poco más de $1.100 millones a Viña del Mar

El reintegro se enmarca en el proceso de reparo que inició el ente fiscalizador, el que atribuyó el perjuicio financiero a una deficiente gestión administrativa.

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la ex alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, que restituya poco más de 1.100 millones de pesos a la Corporación del municipio de la Ciudad Jardín, tras determinar que existió un perjuicio financiero por ese monto durante su administración.

El reintegro se enmarca en el proceso de reparo que inició el ente fiscalizador, el que atribuyó el detrimento a una deficiente gestión administrativa.

En concreto, el ente dirigido por Dorothy Pérez detalló que, a partir de un examen de cuentas efectuado en la Corporación Municipal en 2024, la ex jefa comunal deberá restituir 1.122.359.123 pesos.

En esa línea, la CGR apuntó a pagos fuera de plazo de cotizaciones previsionales, así como reajustes, intereses y multas.

Contraloría y las omisiones de la ex alcaldesa Reginato

Detalló que la corporación municipal “desembolsó la suma de $3.024.545.004 por concepto de intereses y reajustes y un monto de $571.544.716 por gastos de cobranza producto del pago extemporáneo de las cotizaciones previsionales y de salud de sus trabajadores, con el consecuente daño a su patrimonio”.

Además, la Contraloría estableció que la ex alcaldesa Reginato “incurrió en las omisiones culpables que generan sus respectivas responsabilidades para efectos del presente reparo“.

En declaraciones que le entregó a La Tercera, la actual jefa comunal de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), manifestó que “los antecedentes conocidos dan cuenta de reparos que, en su conjunto, superan los $1.500 millones, una cifra de magnitud extraordinaria que evidencia un daño grave y acumulado a las finanzas municipales“.

“Este perjuicio impacta directamente en la capacidad del municipio para cumplir oportunamente sus funciones, ejecutar obras, sostener servicios esenciales y responder a las necesidades de la comunidad”, añadió.

Luego apuntó que “nuestra obligación institucional es colaborar activamente con los órganos fiscalizadores, transparentar la información, fortalecer los controles internos y, sobre todo, asegurar que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse“.