Incautación de drogas en 2025: aumentó un 62% y la de marihuana superó las 53 toneladas

Carabineros confirmó que la incautación de drogas en el país en 2025 aumentó un 62% respecto del año anterior y detalló que, en el caso de la marihuana, el trabajo policial evitó que más de 53 toneladas llegaran a la calle.

De acuerdo con lo detallado por el director de Control Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, general Jaime Velasco, los operativos de la policía uniformada permitieron detener a más de 25.500 personas por delitos vinculados al tráfico de drogas, a la vez que permitió incautar sobre 13 mil millones de pesos en sustancias, vehículos, dinero e inmuebles.

Según las cifras proporcionadas por Carabineros, durante el año pasado se logró la desarticulación de 215 organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, lo que representa un 17% más que en 2024.

El general Velasco detalló que en total durante el año 2025 se incautaron 60,8 toneladas de drogas “de mayor consumo”, en referencia a la cocaína, la pasta base y la marihuana, lo que representa un aumento del 62,2% respecto de 2024.

La marihuana es la de mayor incautación entre todas las drogas

En esa misma línea, la autoridad policial precisó que entre estas drogas la que tuvo mayor número de incautaciones sigue siendo la marihuana, con 53 toneladas, que equivale a un aumento del 78% respecto del año previo.

“Hemos visto un incremento respecto del consumo de marihuana a nivel local. Donde hay una gran demanda de consumo de algo, siempre habrá una gran oferta, y es por eso que esto tiene que ser visto desde una perspectiva, no solamente de la persecución penal, sino que tiene de salud, prevención, y otros elemento”, apuntó el general de Carabineros.

En cuanto a otros tipos de drogas, detalló que durante 2025 se incautaron 846 kilos de metanfetaminas, 193 kilos de ketamina y 1.253 unidades de 2CB, más conocida como cocaína rosa.

Respecto del patrimonio de las organizaciones criminales, las estimaciones de la policía uniformada apuntan que se logró incautar 921 vehículos, 437 armas de fuego y 30 inmuebles, lo que equivale a un 650% más que en 2024.

Finalmente, en términos económicos, durante 2025 se incautaron drogas y bienes por un monto de 13.305.444.359 pesos, lo que representa un 30,3% más que en 2024.