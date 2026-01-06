La demanda que enfrenta a Leonarda Villalobos con el ex tenista Fernando González

A pesar de estar en arresto domiciliario total, la abogada que destapó el Caso Audios volvió a ejercer su profesión.

La abogada Leonarda Villalobos, quien destapó el reconocido Caso Audios – tras grabar una conversación junto a Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer para el pago de sobornos a funcionarios públicos- volvió a ejercer la profesión.

Esto, ya que no existen restricciones a nivel laboral a pesar de estar bajo arresto domiciliario total, como imputada en la arista Factop por delitos delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

Junto con ello, Leonarda Villalobos expresó que no volverá a tomar casos vinculados al ámbito tributario, como el factoring, donde se vinculó con los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg.

En la actualidad, Villalobos entrega asesoría legal a la productora audiovisual Pixihouse SpA en la querella por estafa en contra de Arturo Vidal.

Además, junto a su colega Alejandro Ávila, presentaron una demanda en el 10° Juzgado Civil de Santiago, en representación de la empresaria Mariela Vera Luco, y así poner fin al contrato de compraventa y recibir una indemnización por parte de la sociedad Gonzofer SpA, del ex tenista Fernando González

Según detalló La Tercera, la disputa legal se inició cuando Vera Luco y la empresa de Fernando González acordaron la venta de un departamento en el Condominio Amalfi en Lo Barnechea, además de una bodega y dos estacionamientos por $1.291 millones, en dos pagos.

Sin embargo, la firma del ex tenista debía entregar la propiedad en buen estado, con sus servicios básicos funcionando, pero en el escrito presentado por Leonarda Villalobos, la demandante descubrió fallas estructurales graves en el inmueble, como fugas de agua, sin obtener respuestas del vendedor.

Estas fugas quedaron al descubierto cuando un grupo de amigos se alojó en el departamento y descubrió que escurrían aguas servidas del baño al living, por lo que el daño se cuantificó en $115 millones, incluyendo el monto pagado en el primer pago de compra y $13 millones por los daños y reparaciones.

“Por daño moral la acción señaló que las afecciones no patrimoniales, el daño a la psiquis ha generado a mi representada, como asimismo el rompimiento del sueño de la casa propia se avalúa en la suma de $ 10 millones”, precisó Leonarda Villalobos en el escrito judicial.