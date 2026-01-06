MAPA – Por hasta siete horas: las comunas de la RM con cortes de luz para este martes 6 de enero

Revisa los sectores de Santiago que se verán afectados por la suspensión del suministro eléctrico durante esta jornada.

Enel dio a conocer que habrá una serie de cortes de luz en ocho comunas de la Región Metropolitana (RM) para este martes 6 de enero de 2026.

Lo anterior, debido a trabajos programados en el tendido eléctrico, situación por la cual algunos sectores podrían experimentar la suspensión de suministro eléctrico por hasta siete horas, según informó la compañía.

Para revisar si tu hogar está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible EN ESTE ENLACE, donde encontrarás todos los detalles.

¿Qué comunas de la RM tendrán cortes de luz este martes 6 de enero de 2026?

Las comunas de la Región Metropolitana que sufrirán cortes de luz son: Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Santiago, La Florida, Providencia, Macul, Ñuñoa y Las Condes. Revisa los sectores que se verán afectados:

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Desde las 9:30 hasta las 17:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.