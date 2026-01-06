Tras polémicos dichos sobre Rapa Nui: Manahi Pakarati dejará de ser embajadora en Nueva Zelanda

El canciller, Alberto van Klaveren, confirmó la salida de Pakarati en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

En este contexto, el ministro expresó que se resolvió “instruir la adscripción de la embajadora Manahi Pakarati, a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelanda y disponiéndose su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento”.

Para explicar esta determinación, el secretario de Estado señaló que se debe al “incumplimiento de los protocolos existentes en que ha incurrido la embajadora Pakarati, y a la necesidad de no seguir distrayendo el quehacer institucional en este tipo de polémicas. Se trata de una medida que se ajusta a las faltas que se pudieron acreditar“.

Siguiendo en esa línea, enfatizó que “lo importante es destacar que las y los funcionarios del Servicio Exterior deben abstenerse de expresar opiniones personales sobre temas de política interna”.

Las “faltas” de Manahi Pakarati que derivaron en su remoción como embajadora de Chile en Nueva Zelanda

La primera polémica se remonta al pasado 24 de diciembre, cuando a través de sus redes sociales compartió un mensaje a favor de la autodeterminación de Rapa Nui, isla de donde ella proviene. A raíz de ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores la reprendió.

En medio de una serie de cuestionamientos por parte de parlamentarios, se reveló que en septiembre la embajadora concedió una entrevista a un medio de Nueva Zelanda, donde emitió una declaración similar.

“Tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener el autogobierno, porque en mi isla necesitamos el autogobierno”, sostuvo en dicha instancia.

En este marco, el canciller sostuvo que esa entrevista no se autorizó y no contó con su debido registro.