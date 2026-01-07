Enel anunció una serie de cortes de luz para este miércoles 7 de enero: revisa las comunas de la RM afectadas

Revisa el mapa de Enel en donde se detallan los cortes de luz que habrán esta jornada, donde podrían llegar a extenderse por hasta siete horas.

Enel anunció que se llevarán a cabo diversos de cortes de luz en comunas de la Región Metropolitana (RM) para este miércoles 7 de enero de 2026.

Esto, debido a trabajos programados en el tendido eléctrico, situación por la cual algunos sectores podrían experimentar la suspensión de suministro eléctrico por hasta siete horas, según dio a conocer la empresa.

Si deseas revisar si tu hogar está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible EN ESTE LINK, donde encontrarás todos los detalles.

Las comunas de la RM que tendrán cortes de luz este miércoles 7 de enero de 2026

Las ocho comunas de la Región Metropolitana que sufrirán cortes de luz son: Las Condes, Peñalolén, San Miguel, San Ramón, Maipú, Cerrillos, Estación Central y Cerro Navia.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Ramón: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerrillos: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerro Navia: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.