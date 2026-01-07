“Secuestro sicológico”: cómo fue la millonaria estafa que afectó a la actriz Amparo Noguera

Cuatro de los detenidos son hombres y las otras tres mujeres y, según se precisó, uno fue capturado en Iquique, dos en La Serena y los otros cuatro en Santiago.

Con siete detenidos y la identificación de otros tres reos internos en la cárcel de La Serena, culminó la indagatoria de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Oriente que permitió desbaratar una banda dedicada a engañar a personas vía telefónica, una de cuyas víctimas es la actriz Amparo Noguera, a quien estafaron por un monto de 700 millones de pesos.

De los detenidos, cuatro son hombres y tres mujeres. Según se precisó, uno fue capturado en Iquique, dos en La Serena y los otros cuatro en Santiago.

Además, las pericias permitieron identificar a otras tres personas que integraban la banda y que permanecen privadas de libertad en el Complejo Penitenciario Huachalalume en La Serena.

De acuerdo con lo informado, el trabajo policial permitió incautar 103 millones de pesos en efectivo, además de 18 mil dólares y 2.120 pesos argentinos. A ello se sumaron cinco vehículos, teléfonos celulares, computadores portátiles, junto con ropa, zapatillas, lentes, carteras y relojes de marcas de lujo, todo avaluado en $70 millones.

Destacó también una imitación de un ramo de flores hecho con billetes de $10.000 y $20.000 que uno de los delincuentes le envió a su pareja y que sumaban un millón de pesos.

Cómo fue la millonaria estafa a la actriz Amparo Noguera

Según indicaron fuentes de la causa, la millonaria estafa que afectó a la actriz Amparo Noguera comenzó a mediados de octubre, cuando supuestos ejecutivos bancarios la contactaron por teléfono y la alertaron de que terceras personas estaban intentando acceder a sus cuentas bancarias.

Tras afirmar que además era seguida por una banda criminal extranjera, le dijeron que detectives de la PDI y funcionarios de la Comisión del Mercado Financiero la visitarían en su casa, con el propósito de retirar y poner en resguardo bienes y productos financieros hasta que concluyera la amenaza, momento en que se los regresarían.

Gracias al trabajo previo y la convicción con la que actuaron los antisociales, Amparo Noguera aceptó, debido a lo que los investigadores definieron como un secuestro psicológico. Parte de la estrategia consistió en que los individuos le proporcionaban a la víctima un teléfono para que se comunicara directamente con ellos.

La información policial detalló que Amparo Noguera no fue la única víctima de la banda criminal, ya que otras dos mujeres y un hombre también cayeron en la estafa. Para encontrarlos, los delincuentes realizaron una detallada búsqueda, a fin de encontrar personas con un importante patrimonio.