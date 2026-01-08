Secciones
Emma y Mateo: los nombres más populares inscritos en Chile en 2025

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

Emma y Mateo encabezaron la lista de los nombres más inscritos en Chile durante 2025, de acuerdo con lo informado este viernes por el Registro Civil.

En el caso de Emma, un total de 1.999 niñas fueron inscritas con ese nombre el año pasado, en tanto que 2.323 niños recibieron el nombre Mateo.

Según los archivos del Registro Civil, Emma ocupa el primer lugar por cuarto año consecutivo, mientras que en el caso de Mateo, completó nueve años seguidos encabezando la lista.

Respecto de los otros nombres más populares entre las niñas, Emilia subió del cuarto al segundo lugar, intercambiando posiciones con Isabella. Sofía permaneció en el tercer lugar y Julieta en el quinto.

En cuanto a los hombres, tras Mateo se situaron nuevamente Liam, Lucas y Santiago, mientras que Facundo desplazó a Gaspar del quinto lugar.

Los nombres más inscritos en Chile en 2025

De acuerdo con lo detallado por el Registro Civil, los nombres más populares en 2025 fueron:

Niñas

  • Emma (1.999)
  • Emilia (1.828)
  • Sofía (1.712)
  • Isabella (1.712)
  • Julieta (1.596)
  • Aurora (1.461)
  • Mía (1.313)
  • Isidora (1.117)
  • Trinidad (1.129)
  • Amanda (971)

Niños

  • Mateo (2.323)
  • Liam (2.059)
  • Lucas (1.492)
  • Santiago (1.414)
  • Facundo (1.411)
  • Thiago (1.398)
  • Benjamín (1.275)
  • Gael (1.238)
  • Máximo (1.238)
  • Gaspar (1.218)

