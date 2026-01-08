Tras caso de Amparo Noguera: los otros famosos que sufrieron intento de millonaria estafa

Personalidades del mundo político y del espectáculo fueron contactadas por la misma banda que estafó a la protagonista de La Fiera y Romané.

En las últimas horas se conoció que la actriz Amparo Noguera fue víctima de una estafa por cerca de 700 millones de pesos por parte de una banda de delincuentes, que incluía reclusos de la cárcel de Huachalalume, en La Serena.

Sin embargo, la ex protagonista de Romané y La Fiera no fue la única afectada por este tipo de ilícitos, ya que la misma agrupación intentó hacer lo mismo con la actriz Begoña Basauri y el diputado Sebastián Videla (IND).

Basauri declaró a MegaNoticias que comenzó a recibir mensajes y llamadas de desconocidos a través de WhatsApp, mientras uno de sus amigos contestó uno de estos contactos, para ser amenazado.

“De un cuarto número me llega un mensaje (…) ya con mi nombre: Begoña, esto puede parecer una broma, pero no es una broma. Te recomiendo que vayas a la policía, porque van sicarios a tu casa y van a matarte“, relató la también animadora.

La actriz indicó que la intención de los antisociales es respondas al delincuente que “supuestamente juega como de policía bueno“, agregando que “te está tratando de advertir, para que en el fondo lo que llegan es a pedir cierta suma de plata para detener a estos supuestos sicarios que van rumbo a tu casa”.

Entre llamadas y amenazas, le enviaron una cuenta bancaria para que depositara $60 millones, pero Basauri decidió denunciar lo sucedido a la PDI, sosteniendo que “hay que tener la mente fría porque las amenazas son súper duras. Te amenazan de forma súper, súper dura. Te tratan verbalmente muy agresivamente, de forma escrita muy agresivos”.

Diputado independiente también recibió llamado de estafadores

Al igual que Amparo Noguera y Begoña Basauri, el diputado independiente por Antofagasta, Sebastián Videla, también fue contactado por la banda de estafadores, dando cuenta de lo sucedido en sus redes sociales: “No se dejen engañar y denuncien estos delitos”.

Esta vez los delincuentes se hicieron pasar por funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y comentaron ciertos convenios con el Banco Santander.

Pero el parlamentario no cayó en la trampa y encaró a su interlocutor: “¿De qué cárcel me está llamando?”. “Claramente no caí y lo denuncié”.