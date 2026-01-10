Alcalde Sichel formaliza recurso de protección por cierre de calles durante presentaciones de Bad Bunny

“Es absurdo cómo se está administrando el Estadio Nacional y decisiones que se toman para su uso. Urge que la Municipalidad sea parte”, expresó la autoridad comunal.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, escaló su conflicto con la administración del Estadio Nacional y anunció la presentación de un recurso de protección junto a otras acciones legales contra el cierre de calles y veredas que mantendría a vecinos del sector “encerrados en sus casas” durante los tres días de conciertos del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, que se realizan este 9, 10 y 11 en la inmediaciones del recinto deportivo.

En un video compartido en su cuenta de X (antes Twitter), el jefe comunal formalizó la denuncia que venía anticipando desde hace meses contra el modelo de gestión del recinto deportivo, que está bajo la administración del Instituto Nacional del Deporte (IND).

“Presentamos recurso de protección y acciones legales por el cierre de calles y veredas que tiene a ñuñoinos encerrados en sus casas o sin poder acceder a ellas en tres días por recital de Bad Bunny”, sostuvo Sichel, quien además calificó como “absurdo” el manejo actual del estadio.

La acción legal viene precedida de una batalla que el alcalde ha librado durante meses contra el IND, organismo dependiente del Ministerio del Deporte, al que acusa de tomar decisiones sobre el uso del estadio sin consultar con la municipalidad y sin considerar el impacto que los eventos masivos generan en el entorno.

“Es absurdo cómo se está administrando el Estadio Nacional y decisiones que se toman para su uso. Urge que la Municipalidad sea parte”, expresó la autoridad comunal.

La batalla de Sichel por hacer parte a Ñuñoa de las decisiones del Nacional

En diciembre pasado, EL DÍNAMO conversó con el alcalde Sichel sobre el conflicto generado en los entornos del Nacional a propósito de los actos masivos que se realizan.

En la instancia, el jefe comunal advirtió sobre los “efectos invisibles” que la sobreexplotación del Estadio Nacional genera en Ñuñoa. A su vez, abogó para que la municipalidad obtenga un rol en la administración del recinto.

“El Estadio Nacional y su ampliación fue concebida como un espacio para las prácticas deportivas, pero simultáneamente se ha ido transformando en un centro de eventos masivos. Ambas gestiones no están siendo compatibles con los impactos que genera el entorno, ni con el uso eficiente del estadio. Hay un incentivo económico perverso para el Ministerio del Deporte de obtener más rentas por el arrendamiento local que hacen que se sobreexplote el espacio público”, acusó el alcalde.

Sichel detalló que el estadio genera ingresos anuales de 3.600 millones de pesos, pero denunció una “desproporción” en cómo se invierte ese dinero.

“El uso del estadio se ha triplicado en un año sin que eso signifique que haya igual inversión en los entornos”, acusó la autoridad, quien además describió el impacto concreto sobre los vecinos: “Hay un impacto gigante”, dijo el alcalde mencionando los constantes cortes de calles, comercio ilegal y la “cantidad de delitos que se cometen asociados a este volumen de personas”.

“Solo la cantidad de dotación en materia de seguridad que tengo que poner a ese lugar hace que deje otro lugar de la comuna desprotegido y eso significa mayores recursos humanos. Eso duplica los gastos diarios del municipio… cada evento nos debe costar entre 20 y 50 millones. Lo que más indigna es que todo esto implica un aumento de los gastos municipales sin que se hayan concretado las inversiones que se habían prometido”, señaló.