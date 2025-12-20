La administración del Parque Estadio Nacional se encuentra nuevamente bajo la lupa. El episodio más reciente es la polémica que generó la cancelación del festival Loserville, que se iba a realizar el 13 de diciembre en paralelo a la final del Mundial de Hockey Femenino Césped 2025. Tras un reclamo de Las Diablas y la Federación, el show finalmente se trasladó al Santa Laura, generando la molestia de los asistentes y de la productora a cargo.

La controversia se solucionó, pero el tema estuvo lejos de cerrarse. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, volvió a apuntar contra el modelo de gestión del recinto deportivo, producto del desequilibrio en el uso deportivo, cultural y comunitario del lugar y por la falta de consideración de los efectos que genera en los vecinos. En este sentido, el jefe comunal insiste en que el municipio tenga un rol en la administración, que a día de hoy está a cargo del Instituto Nacional de Deportes (IND), organismo dependiente del Ministerio del Deporte (Mindep).

“El Estadio Nacional y su ampliación fue concebida como un espacio para las prácticas deportivas, pero simultáneamente se ha ido transformando en un centro de eventos masivos. Ambas gestiones no están siendo compatibles con los impactos que genera el entorno, ni con el uso eficiente del estadio. Hay un incentivo económico perverso para el Ministerio del Deporte de obtener mas rentas por el arrendamiento local que hacen que se sobreexplote el espacio público”, criticó la autoridad en conversación con EL DÍNAMO.

Los ingresos que genera el uso del Estadio Nacional y los costos que implica

El Estadio Nacional genera ingresos de 3.600 millones de pesos anualmente, y en este sentido, el alcalde de Ñuñoa acusa que “hay una desproporción. El uso del estadio se ha triplicado en un año sin que eso signifique que haya igual inversión en los entornos”.

Sebastián Sichel.

Respecto a cómo afecta la “sobreexplotación” del estadio a los vecinos del sector, Sichel asegura que “hay un impacto gigante”, considerando los constantes cortes de calles, comercio ilegal y la “cantidad de delitos que se cometen asociados a este volumen de personas”.

En esa línea, Sandra Uribe, presidenta de la Junta de Vecinos Los Tres Antonios, expuso a este medio que “se ha hecho insostenible para algunos vecinos, sobre todo los más cercanos al estadio. Aumento de delincuencia, antes, durante y después de los eventos. Aglomeración de personas, congestión vehicular, saturación de autos en las calles. Los Carabineros y patrullas municipales no alcanzan para cumplir con todo”.

A lo anterior se suma “el gran impacto acústico. Decibeles excesivamente por sobre lo permitido, provocando pánico a nuestras mascotas, incluso a algunos niños y personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lactantes, hogares de ancianos, etcétera”, según indica la dirigente vecinal.

Agencia Uno. Knotfest Chile 2024 en Parque Estadio Nacional.

Por otro lado, Sichel hace alusión a los gastos que implica en la municipalidad el uso del recinto. “Solo la cantidad de dotación en materia de seguridad que tengo que poner a ese lugar hace que deje otro lugar de la comuna desprotegido y eso significa mayores recursos humanos. Eso duplica los gastos diarios del municipio… cada evento nos debe costar entre 20 y 50 millones. Lo que más indigna es que todo esto implica un aumento de los gastos municipales sin que se hayan concretado las inversiones que se habían prometido”.

La presión de Ñuñoa para tener voz y voto en la administración del Estadio Nacional

Considerando lo anterior, el alcalde plantea que “el municipio tiene que participar en la administración, de manera de incorporar la mirada del territorio donde se encuentra el estadio”. Además, busca que “un porcentaje determinado de los ingresos que genera el estadio se reinviertan. Un porcentaje en la municipalidad, que permita solventar los gastos que estamos haciendo y otro porcentaje para que haya un compromiso de inversión”.

En este sentido, pretende que Ñuñoa sea coadministrador del recinto con el IND y propone “priorizar siempre el uso deportivo” y “establecer una carga máxima mensual de público que debe soportar el estadio. Eso hace que el municipio y la comuna soporten una cantidad de público que te permita saber cuánta basura genera y cuál es el gasto que significa”.

Por su parte, Uribe solicita que se invierta en la “instalación de cámaras de televigilancia a seis cuadras a la redonda, para poder tener más seguridad por la delincuencia que traen los eventos”.

Agencia Uno. Concierto Bad Bunny 2022.

Las medidas del IND para reforzar protocolo de uso

Ante la polémica por la coincidencia entre el festival de rock y el duelo decisivo del Mundial de Hockey Sub 21, la cual se sumó a la oposición de prestar el Nacional a la U para recibir a Coquimbo en la penúltima fecha del torneo tras la Teletón, desde el IND detallaron a EL DÍNAMO bajo qué criterios se aprueban los eventos en el Coloso de Ñuñoa, que para 2026 ya tiene agendado nueve conciertos.

“La reserva de recintos en el Parque Estadio Nacional se planifica en distintas instancias. En primer lugar, a partir del calendario deportivo anual que entregan las federaciones, donde se priorizan entrenamientos y competencias. Gracias a la magnitud del parque, en la mayoría de los casos es posible compatibilizar actividades cuando no son eventos masivos”, sostienen desde el organismo.

Chile Hockey.

“En el caso del Coliseo, se trabaja con una planificación anticipada que considera principalmente al deporte, y luego se coordinan los eventos culturales y musicales. La idea es que para el calendario 2026, se pueda hacer una mixtura entre Coliseo Central y Parque, priorizando el deporte, pero asignando la posibilidad que por calendario mensual pueda haber un concierto de menor impacto por mes, o conciertos de mayor impacto con mes entre medio (uno cada dos meses)”, dice el IND.



No obstante, para los primeros tres meses del próximo año ya hay programados siete recitales. El primero de ellos es de Bad Bunny (9, 10 y 11 de enero), apenas dos semanas antes de que comience la Liga de Primera, donde la U ha tenido serios problemas para ejercer la localía.

El 12 de febrero será el turno de la cantante argentina Tini, y solo dos días después estará Chayanne. En marzo hay dos conciertos de AC/DC, el 11 y 15 de dicho mes, y a ello hay que sumar el show de Cris MJ, quien se presentará el 17 de abril.

Agencia Uno.

Pese a ello, desde el IND aseguran que están reforzando los mecanismos de coordinación para evitar que vuelva ocurrir una situación como la de hace una semana. En concreto, las medidas contemplan:

Revisión anticipada y más exhaustiva de las programaciones, incorporando variables de impacto como ruido, flujos de público, horarios críticos y requerimientos técnicos de cada actividad.

incorporando variables de impacto como ruido, flujos de público, horarios críticos y requerimientos técnicos de cada actividad. Mesas de coordinación temprana entre la administración del Parque Estadio Nacional, federaciones deportivas y productores de eventos, que permitan evaluar riesgos y tomar decisiones con mayor antelación.

que permitan evaluar riesgos y tomar decisiones con mayor antelación. Ajustes en los protocolos de autorización y uso del recinto, reforzando los criterios técnicos que determinan compatibilidades, distancias mínimas entre actividades y ventanas horarias seguras.

reforzando los criterios técnicos que determinan compatibilidades, distancias mínimas entre actividades y ventanas horarias seguras. Mejora en los canales de información y comunicación operativa, para que cualquier cambio sea oportunamente informado y gestionado.

Obras de mitigación pendientes y 77.000 metros cuadrados sin recepción definitiva

En agosto de este año, Sichel acudió a Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados para acusar que 77.000 metros cuadrados del Estadio Nacional no cuentan con la recepción definitiva de obras aprobada por la Dirección de Obras Municipales (DOM).

“Siguen sin regularización. Pidieron un nuevo plazo para cumplir las mitigaciones. Estamos en esta discusión en la DOM. Ellos tienen un permiso provisorio para funcionar… Están presentando planes para hacer cosas que no hacen”, sostuvo la autoridad comunal.

Por su parte, el IND respondió que “las obras de mitigación se encuentran en proceso de coordinación con las autoridades competentes y el municipio, dentro de los plazos y procedimientos administrativos establecidos y los presupuestos disponibles, manteniendo un trabajo permanente para dar cumplimiento a lo comprometido”.

IND.

Respecto a la posible incorporación de la Municipalidad de Ñuñoa a la administración del recinto, explicaron que “cualquier modificación al modelo de gobernanza, necesariamente requiere una modificación del marco legal que lo regula actualmente y una evaluación formal de sus implicancias jurídicas, administrativas y operativas”.

EL DÌNAMO consultó al Ministerio del Deporte para abordar esta situación, pero no se pronunció haciendo referencia a que se trata de un tema que le corresponde al IND, que está bajo la dirección de Lorena Castillo, quien asumió de manera subrogante tras la discreta salida del director Israel Castro, que se fue de vacaciones y no volverá a ejercer dicha labor debido a que su vínculo contractual finaliza el 4 de enero de 2026 y no renovará para dedicarse a proyectos personales.