Los argumentos del tribunal para ordenar reincorporación de niño TEA a colegio de Puerto Montt

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt ordenó la reincorporación de un niño TEA que fue expulsado desde el Colegio San Francisco Javier de la capital de la Región de Los Lagos.

De esta manera, el tribunal de alzada dejó sin efecto la cancelación de la matrícula del menor de edad para el año 2026.

Por su parte, desde el establecimiento confirmaron que recientemente recibieron el detalle del proceso judicial, por lo que están analizando la información, según informó radio Biobío.

Por qué se ordenó la reincorporación del niño TEA al colegio

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt determinó que desde el establecimiento vulneraron las garantías constitucionales del niño, tras no implementar apoyos y ajustes razonables que son exigidos para estudiantes autistas.

La sentencia también estableció que la decisión del colegio fue “ilegal” y “arbitraria”, al aplicar sanciones disciplinarias contra el niño sin contar con los instrumentos mínimos exigidos por la Ley TEA y la normativa educacional.

El citado medio informó que el caso se originó debido a una serie de incidentes de desregulación emocional del menor, los que fueron tratados por la institución con un enfoque “punitivo y no preventivo, aplicando sanciones y procedimientos basados en conductas que, conforme se argumenta, se encuentran directamente vinculadas a la neurodivergencia del estudiante“.