Cómo se gestó la millonaria estafa a Amparo Noguera: falsos policías lograron que entregara tarjetas, “vaciara cuentas” y pidiera créditos

La actriz Amparo Noguera sufrió una millonaria estafa que se gestó al interior del Centro Penitenciario de La Serena. Todo se originó el 1 de octubre cuando recibió una llamada de una mujer identificada como Catalina Basualto, quien se hizo pasar por una ejecutiva del Banco de Chile y le hizo creer que habían accedido a todas sus claves bancarias.

Dicho contacto estaba configurado con la cárcel de La Serena, donde Pablo Valdivia, quien se encuentra recluido, se hizo pasar por un detective de la PDI y le dijo que habían varios grupos criminales que buscaban acceder a sus cuentas para quedarse con su dinero.

En este sentido, el falso PDI aseguró que en la banda delictual había un sujeto que era un “alto ejecutivo de Banco de Chile y un ejecutivo de caja”, según consigna La Tercera.

De esta forma, le solicitaron a Noguera que retirara todo el dinero que tenía en sus cuentas para luego entregárselo a las policías, que arribarían a su casa posteriormente.

En este marco, tres sujetos (falsos detectives) acudieron a la casa de Noguera, desde donde se llevaron una tarjeta de crédito, una de débito, 60 mil pesos argentinos, US$ 9.200, un Macbook y diversas joyas.

Mientras pasaba esto, otra mujer identificada como Jenny Ramos, realizó una llamada al banco haciéndose pasar por la actriz, pidiendo desbloquear una cuenta. Desde la institución financiera le replicaron que tenía que realizar el llamado desde el número que tenían registrado, situación por la cual los falsos ejecutivos le solicitaron a Noguera que hiciera esto, quien otra vez accedió.

Después de que ya obtuvieran su ingreso a las diferentes cuentas de la intérprete, las “reventaron”. Durante la misma jornada efectuaron millonarias compras en MacOnline y compras de dinero en extranjero.

Esto no se quedó ahí, ya que los estafadores siguieron comprando en otras tiendas, como Nike, donde gastaron más de US$ 2 mil. Además, ese mismo día se hizo un traspaso de $20 millones.

Al día siguiente los detectives falsos nuevamente fueron a la casa de Noguera. Allí, le pasaron un teléfono a la víctima para que se comunicara directamente con ellos y le solicitaron que fuera al banco a retirar un crédito de consumo por $48.700.000, que terminó entregándole a los estafadores. Lo anterior, fue definido como “un secuestro psicológico” por parte de los investigadores de la causa.

No conformes con ello, los antisociales siguieron comprando en diferentes tiendas y le pidieron a la víctima que retirara $106.000.000 de sus fondos mutuos. Mientras los antisociales continuaban gastando dinero en diferentes tiendas, Noguera seguía retirando fondos para entregárselos a los falsos policías.

Después de haber “vaciado” sus cuentas, el 8 de octubre el reo Pablo Valdivia, quien se hacía pasar por policía, le envió a Noguera un registro de la supuesta detención de los antisociales que la habrían estado siguiendo. Fue ahí cuando le comentaron que la investigación se había cerrado y que podía ir a un cuartel de la PDI a buscar sus cosas.

De acuerdo a Fiscalía, la banda criminal le advirtió que su padre, el ahora fallecido actor Héctor Noguera, también podría ser víctima de un ataque financiero, situación por la cual se comenzaron a generar sospechas.

Al comentar esto con su padre y otros familiares, se habrían detectado inconsistencias en el relato de los estafadores, lo que permitió concluir que se trataba de un engaño. Gracias a esa conversación familiar, la actriz se percató que estaba siendo víctima de una gran estafa.

Ante esto, la intérprete llamó al banco para comunicar que había sido estafada por más de $700 millones.

Producto de lo anterior, la Fiscalía Oriente formalizó a 11 sujetos, 10 por estafa reiterada, asociación delictiva para todos los imputados, lavado de activos para tres y falsificación de instrumentos privado y usurpación de identidad para uno de ellos. En la investigación se enumeraron cinco víctimas en total y el monto defraudado estaría cerca de los mil millones de pesos.