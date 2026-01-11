Los delitos que se imputan a la banda que le robó 700 millones de pesos a Amparo Noguera

Durante la formalización se confirmó que la actriz Amparo Noguera habría sostenido hasta seis encuentros físicos con los falsos policías.

Para las 11 horas de este lunes 12 de enero está programada la reanudación en el Centro de Justicia de la formalización de los integrantes de la banda que estafó a varias personas, entre ellas la actriz Amparo Noguera, a quien le robó $700 millones.

La primera jornada de formalización de los 11 imputados, todos ellos de nacionalidad chilena, se realizó durante el domingo, y tres de ellos asistieron de manera telemática, ya que se encuentran cumpliendo penas en la cárcel de La Serena.

Según lo expuesto por la Fiscalía en la audiencia, estos tres últimos sujetos estaban encargados de realizar llamados a personas conocidas a nivel nacional, a quienes les aseguraban que delincuentes estaban intentando apoderarse de su patrimonio.

Tras acordar reuniones presenciales, hasta las residencias de las víctimas llegaban otros integrantes de la banda, quienes vestían como funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y otros aseveraban pertenecer a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Delitos que se imputan a la banda que robó a Amparo Noguera

De acuerdo con lo determinado por el órgano persecutor, a todos los integrantes de la banda que le robó a Amparo Noguera se los formalizó por el delito de asociación delictiva.

Además, a 10 de ellos se los imputa por estafa reiterada, a tres por lavado de activos y algunos por falsificación de instrumentos privado y usurpación de identidad.

Durante la formalización se confirmó que la actriz Amparo Noguera habría sostenido hasta seis encuentros físicos con los falsos policías.

La Fiscalía adelantó que luego de que se reanude la formalización de los integrantes de la banda, solicitará la cautelar de prisión preventiva para todos ellos.