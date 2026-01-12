Defensa de Claudio Crespo acusa “trato desigual” de Fiscalía a horas de veredicto por Caso Gustavo Gatica

Su abogado lanzó duros dardos a la labor de la fiscal Ximena Chong, declarando que la investigación ha sido “totalmente disímil” a otras indagatorias similares, acusando que ha sido “parcial y muy extraña”.

La defensa de Claudio Crespo, representada por Pedro Orthusteguy, acusó “trato desigual” de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, en el marco del juicio donde es acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica en el estallido, y cuyo veredicto se conocerá este martes en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

En la última jornada de alegatos, la defensa del ex carabinero apuntó a eventuales pruebas científicas para desestimar las acusaciones del Ministerio Público en su contra, aseverando que “nuestra defensa se basa principalmente en el conocimiento técnico de distintas ciencias y las principales son las balísticas y también las médicas. Acá declaró un médico radiólogo, declaró un médico forense y también declaró un médico oftalmólogo“.

Junto con ello, lanzó duros dardos a la labor de la fiscal Ximena Chong, declarando que la investigación ha sido “totalmente disímil” a otras indagatorias similares, acusando que ha sido “parcial y muy extraña”.

El abogado Pedro Orthusteguy recalcó que, “en el caso particular de Claudio Crespo, piensen que yo fui fiscal muchos años y trabajé dentro de la Fiscalía y, por lo tanto, les puedo hablar con propiedad que este caso en particular y el tratamiento que se le ha dado a Claudio Crespo es totalmente disímil, distinto a lo que hace generalmente la Fiscalía con otros imputados”.

Por contrapartida, el diputado electo Gustavo Gatica se mostró contrario en el actuar de la Justicia y adelantó que, en caso de que Crespo no sea condenado, recurrirán a todas las instancias correspondientes.

Sobre lo expresado por su defensa, Gatica replicó que “fue una intervención bastante débil, se habló poco del disparo, de lo que, por lo, el hecho que nos trae acá, se habló muy poco de eso. Creo que fue una declaración que busca confundir, que busca enredar, pero de los hechos, poco”.

Sobre su presencia en el último día de alegados, el diputado electo precisó que “estaba dudoso si venir hoy día, creo que es una experiencia igual difícil escuchar a la persona que te disparó. Sin embargo, quise venir también para ver si había algo de humanidad, algo de sensibilidad y me decepciona mucho el no haberla encontrado”.