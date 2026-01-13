La Moneda solidariza con Gustavo Gatica: “No es comprensible que quede ciego por manifestarse”

Sin embargo, el subsecretario del Interior evitó profundizar sobre los efectos de la Ley Naín-Retamal en la absolución de Claudio Crespo.

La Moneda reaccionó a la decisión de la Justicia de absolver al ex teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, en el Caso Gustavo Gatica, donde dejó ciego al ahora diputado electo, expresando su preocupación por la ausencia de sanciones para violaciones a los derechos humanos.

Víctor Ramos, subsecretario del Interior, fue el encargado de dar a conocer la postura oficial del Ejecutivo y entregar su apoyo con la víctima.

“Empatizamos y solidarizamos con Gustavo Gatica y las víctimas del trauma ocular durante las manifestaciones y entendemos que, como él mismo ha manifestado, va a hacer uso de un recurso pendiente que es el de la nulidad”, declaró el subsecretario.

Ramos, quien dejó en claro la autonomía del Poder Judicial, dio a conocer una reflexión sobre la aplicación de la justicia post-dictadura.

“Bajo los principios de una democracia y un Estado de derecho, no es comprensible que una persona por manifestarse reciba un disparo en los ojos, quede ciega y que eso no tenga sanción. No es comprensible“, puntualizó.

“No podemos opinar sobre si se está usando o no la ley hasta que esté el fallo, porque ahí es donde se dan los argumentos legales y de prueba al respecto. Por ahora hay solo interpretaciones jurídicas, pero eso no inhibe empatizar con la situación vivida por Gustavo Gatica”, sentenció.