Megatoma de San Antonio: quién es el detenido por disparar a Carabineros que recibe pensión por el 18-O

Los heridos son un cabo segundo, quien recibió un perdigón en su rodilla, en tanto que un sargento fue alcanzado por una bala en uno de sus brazos.

Uno de los seis detenidos por disparar contra carabineros en el marco del segundo día del desalojo de la megatoma de San Antonio recibe una pensión de gracia por parte del Estado por el 18-O.

De acuerdo con lo confirmado por el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, y la jefa de zona de Carabineros de Valparaíso, general Patricia Vásquez, dos funcionarios de la policía uniformada resultaron heridos con armas de fuego.

Según precisaron, los heridos son un cabo segundo, quien recibió un perdigón en su rodilla, en tanto que un sargento sufrió un balazo en uno de sus brazos.

Detallaron, a la vez, que los hechos ocurrieron durante el desalojo de las parcelas 13 y 15 de la toma, que se inició este lunes.

Detenido en megatoma de San Antonio recibe pensión por 18-O

La labor policial permitió detener a seis individuos, todos de nacionalidad chilena, y entre ellos hay dos menores de 15 y 16 años. A todos los capturados se los imputó por los delitos de homicidio frustrado en contra de Carabineros y porte de armamento y munición.

En tanto, los adultos corresponden a una mujer y tres hombres, y entre estos últimos se incluye Bryan Andres Serrano Godoy, de 21 años, quien recibe una pensión de gracia por parte del Estado en el marco del estallido social del 18-O.

Se trata de una de las 418 personas que recibieron el referido beneficio debido a su condición de víctimas de violaciones a los derechos humanos.