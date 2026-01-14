Cómo Carabineros logró reunir las pruebas y pistas para detener a los hijos y el ex yerno de Julia Chuñil

El Juzgado de Garantía de Los Lagos amplió la detención de los imputados y la formalización se llevará a cabo este jueves 15 de enero.

La cédula de identidad de Julia Chuñil, que Carabineros encontró esta jornada en el domicilio de uno de los hijos de la mujer, Pablo San Martín, se sumó a las otras pruebas que reunió la policía uniformada y que llevaron al arresto del sujeto ya mencionado y dos de sus hermanos, además de su ex cuñado, identificado como Bermar Bastías.

Efectivos policiales realizaron excavaciones en la casa de Julia Chuñil, en la localidad de Máfil, en la Región de Los Ríos, donde buscaron alguna pista que permita dar con el cuerpo de la mujer.

Respecto de la detención de los hijos, Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, además de Bermar Bastías, se precisó que los tres primeros fueron acusados de parricidio y el ex yerno de homicidio calificado, y todos ellos del delito de robo con violencia.

Carabineros reunió pruebas contra hijos y ex yerno de Julia Chuñil

De acuerdo con lo informado desde la Fiscalía, Labocar de Carabineros analizó varias muestras de sangre, entre otras la de Javier Troncoso Chuñil, presente tanto en la casa como en una carreta utilizada por la víctima, como parte de la recolección de pruebas en el caso.

Además de los hallazgos biológicos, el trabajo policial también permitió detectar testimonios contradictorios, en particular de las declaraciones de Javier Troncoso. De acuerdo con lo indicado, se detectaron “inconsistencias en los horarios del aviso del extravío y en la descripción de quién lo acompañó a buscar a su madre el 10 de noviembre“. A la vez, el mismo hijo de Julia Chuñil se habría coordinado con otras personas para entregar versiones coincidentes.

En el caso de Jeannette, también habría dado información contradictoria a los investigadores, mientras que Pablo fue posicionando en el lugar en que se quemó la ropa de su madre, lo que se realizó “en fechas próximas a la desaparición”, según aseveró un testigo protegido.

Por su parte, Bermar Bastías entregó relatos “inconsistentes” en los horarios y lugares donde se encontraba al momento de la desaparición. Primero dijo que su ex suegra salió de la casa el 8 de noviembre y luego dijo que fue el día 7.

Otras pruebas reunidas por Carabineros apuntaron a los registros de tráfico de datos móviles, así como a los antecedentes provenientes de escuchas autorizadas, además del hostigamiento a testigos reservados por parte de Javier Troncoso.

Durante esta jornada, el Juzgado de Garantía de Los Lagos amplió la detención de los imputados y la formalización se llevará a cabo este jueves 15 de enero.