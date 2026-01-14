Muñeca Bielorrusa: la prueba clave de la Fiscalía que incrimina a la ex ministra Ángela Vivanco

El tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Yáber, Najle y Pizarro, los tres imputados por el delito de lavado de activos.

Apenas un día después de que la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, aseveró que “no hago ningún mea culpa” y reiteró su inocencia en la trama Muñeca Bielorrusa, este miércoles se confirmó que ella sí habría conocido los movimientos financieros que realizaba su pareja, Gonzalo Migueles.

En el marco de ese caso, durante esta jornada se realizó la formalización del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber; el conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Najle, y Harold Pizarro, dueño de una casa de cambio, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

De acuerdo con la acusación, todos ellos formaban parte del mecanismo que utilizaban Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles para lavar el dinero que les habrían pagado los abogados Mario Vargas y Carlos Eduardo Lagos, quienes representaron los intereses del consorcio chileno bielorruso Belaz-Movitec y que derivaron en sentencias que obligaron a Codelco a pagarle más de $17 mil millones, en la denominada trama Muñeca Bielorrusa.

Las cautelares para Yáber, Najle y Pizarro

Durante la formalización se dieron a conocer las transferencias que habrían realizado de una y otra parte entre los tres imputados, tras lo cual el tribunal dictó las medidas cautelares para los tres involucrados.

En concreto, se decretaron las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Yáber, Najle y Pizarro, los tres imputados por el delito de lavado de activos.

Al respecto, el juez sostuvo que “la multiplicidad de antecedentes que hasta ahora han sido incorporados en esta causa permiten asentar que aquellos antecedentes, que han tenido una presunta participación punible en calidad de autores del delito de lavado de activos”.

Para el tribunal, el arresto domiciliario total “aparece como la medida más intensa posible dentro del debate efectuado y resulta, por cierto, idóneo, necesario y proporcional para asegurar la sujeción de los imputados al proceso, impedir su desplazamiento, evitar coordinaciones indebidas y resguardar el éxito de la investigación“.

Lo que incrimina a Ángela Vivanco en el caso Muñeca Bielorrusa

Además de las cautelares impuestas a Yáber, Najle y Pizarro por la trama Muñeca Bielorrusa, este miércoles se confirmó también que la ex ministra de la Corte de Apelaciones, Ángela Vivanco, sí habría tenido conocimiento de los movimientos financieros de Gonzalo Migueles, ya que redactó el contrato para justificar estos dineros.

En esa línea, el fiscal adjunto Marco Muñoz sostuvo que “siguiendo la secuencia de correos electrónicos, uno de los contactos había sido enviado desde la cuenta de Migueles a la cuenta de Yamil Najle, pero el antecedente era procedente de la cuenta de correo electrónico de Ángela Vivanco, el cual contenía un contrato donde se justificaban algunos pagos que habían efectuado desde 2025 a Najle“.

“Este contrato, que se encontraba alojado en el correo de don Yamil Najle, no fue encontrado en el correo de doña Ángela Vivanco, que era un correo de la Universidad Católica. No fue encontrado; es decir, había sido eliminado“, explicó el persecutor.