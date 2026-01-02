Trama Bielorrusa: los cargos de la Corte de Apelaciones contra conservador Yáber y tres notarios de Puente Alto

Además, el próximo 14 de enero el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto será formalizado por el Ministerio Público en el marco de la trama bielorrusa.

La Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, formuló cargos este viernes contra el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, quien el próximo 14 de enero será formalizado en el marco de la denominada trama bielorrusa.

Además, la persecutora adoptó igual resolución contra el notario y archivero judicial de San Miguel, Claudio Barrena; el notario de San Miguel, Rodrigo Ortúzar, y el abogado y ex notario interino, Fernando Martel.

De acuerdo con lo estimado por la fiscal Troncoso, “algunos de los antecedentes que se recopilaron resultan indiciarios de eventuales delitos“, según detalló el Poder Judicial.

A raíz de lo anterior, también determinó remitir una copia de la resolución a la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional.

La formalización de Yáber por la trama bielorrusa

Según lo previsto, el próximo miércoles 14 de enero el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, será formalizado en el marco de la trama bielorrusa.

Lo anterior, luego de que el Ministerio Público decidiera investigar su presunta participación en un esquema de lavado de activos diseñado para favorecer a Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

En particular, Yáber habría participado en maniobras para lavar dinero proveniente del consorcio Belaz Movitec, presuntamente destinado a obtener fallos favorables en una disputa judicial contra Codelco.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía Nacional, Yáber habría colaborado a blanquear dinero obtenido a través de coimas, acusación que también involucra al conservador de Chillán, Yamil Najle.

Además, el caso también tocó al mundo político, luego de que se conocieran las gestiones que realizó Yáber para frenar la acusación constitucional contra el entonces juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, a través de supuestos pagos a parlamentarios.