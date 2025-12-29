¿Una o dos coaliciones?: el debate instalado en la futura oposición y que podría terminar histórica alianza PS-PPD

Una idea que se ha instalado, especialmente en el Frente Amplio y el Partido Comunista, es conformar una coalición de izquierda junto al PS. Asimismo, en la centroizquierda se abren a la posibilidad de una nueva alianza con la DC.

“El Socialismo Democrático no existe” y “el PS es un partido de izquierda”. Esas dos frases —o definiciones— las ha repetido insistentemente la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

Y es que desde su fallida candidatura presidencial, la timonel socialista ha marcado distancia con el Partido por la Democracia (PPD), histórico aliado y tienda con la cual ha estado en coalición el PS desde el retorno a la democracia.

Sin embargo, esa larga trayectoria de hermandad política entre ambas tiendas, podría tener su fin una vez asuma el nuevo gobierno de José Antonio Kast.

Los ocho partidos que respaldaron la candidatura de Jeannette Jara —siete de los cuales forman parte de la coalición de Gobierno de Boric— atraviesan un periodo de reflexión producto de la dura derrota sufrida en la presidencial y la parlamentaria. Como consecuencia, el debate ha decantado en la posibilidad de una reconfiguración de las alianzas políticas.

Una idea que se ha instalado, especialmente en el Frente Amplio y el Partido Comunista, es conformar una coalición de izquierda junto al PS. Esa idea estaría siendo tanteada por Vodanovic quien ve con buenos ojos los resultados que han obtenido en conjunto.

El debate entre los partidos del arco oficialista también ha estado cruzado, además, por el llamado a movilizarse por parte del PC una vez comience el gobierno de José Antonio Kast. Mientras el PPD y la DC rehuyeron del llamado y lo cuestionaron con dureza, Vodanovic defendió la postura del PC.

En todo caso, la idea despierta discrepancias al interior del socialismo. Si bien en la bancada de diputados del PS se ha logrado una mayor sintonía con el Frente Amplio, en el Senado aún ven con distancia la posibilidad de generar coalición.

El senador Juan Luis Castro (PS) asegura a EL DÍNAMO que si bien “lo lógico es que los partidos de izquierda desplieguen su capacidad de articularse”, las declaraciones del PC “no ayudan en nada y creo que está más bien distante de lo que aspira el socialismo”.

“Tampoco quiere decir esto que nuestro adversario sea el Frente Amplio o el Partido Comunista. De hecho, debiéramos ir juntos en algunas elecciones más adelante. Pero debemos distinguir qué izquierda es la que el Socialismo Democrático quiere perfilar al país. Nosotros proponemos un camino de entendimiento más que la refundación de las instituciones que, creo yo, fueron los grandes errores que tuvo el Frente Amplio en el actual gobierno”, acota el legislador.

El secretario general del PPD, José Toro, quien ya había expresado la idea de avanzar en una articulación distinta a la actual en la centroizquierda, abre la posibilidad a que existan dos coaliciones.

Eso sí, remarca que “es fundamental pensar qué proyecto político le queremos ofrecer al país y desde ahí articular esta nueva centroizquierda chilena, lo que no obsta de que debamos trabajar en unidad de propósito con todos los sectores progresistas”.

La jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes abordó también la posibilidad de una nueva coalición. En conversación con La Tercera, la diputada sostuvo que “veo al Partido Socialista en un trío, con el Frente Amplio y el PC (…) Me parece que eso arma un espacio potente de elaboración de la izquierda en este país“.

Consultado por EL DÍNAMO, el director ejecutivo del FA, Simón Ramírez, señala que “la forma que adquieran la articulación del actual oficialismo es parte del proceso que debe ir construyéndose. Lo prioritario por ahora es estar debidamente articulados, coordinados en los distintos niveles”.