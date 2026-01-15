Los motivos por los que el ex yerno de Julia Chuñil quedó en libertad

El Tribunal decretó arresto domiciliario nocturno para el imputado, mientras continúa la formalización contra los tres hijos de la víctima.

Este jueves se retomó la formalización de los cuatro imputados por la desaparición y muerte de Julia Chuñil, a quien se le perdió el rastro en noviembre 2024, en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.

Los detenidos son los tres hijos de la víctima (Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil) y un ex yerno de la víctima (B.F.B.B).

En este marco, el Tribunal resolvió dejar en libertad al ex yerno de Julia Chuñil, con arresto domiciliario nocturno, quien fue formalizado en calidad de encubridor por el delito de homicidio calificado, mientras que los otros implicados fueron acusados de parricidio en calidad de autores.

¿Por qué el ex yerno de Julia Chuñil quedó en libertad?

Durante la audiencia, la defensa de B.F.B.B argumentó que “la pena a que arriesga mi representado sería una de 3 años y un día a 5 años, y por lo tanto, verificando que al momento del día de hoy no mantiene causas registradas en nuestro sistema, consideramos que este pudiera ser beneficiario para eventualmente cumplir la misma en libertad”.

A lo que agregó: “Mi representado en toda esta investigación ha prestado colaboración, ha prestado declaraciones para para el Ministerio Público. También tener presente que mi representado es una persona que mantiene arraigo, una persona inserta en la sociedad, mantiene arraigo familiar. Él actualmente vive con su madre en un sector rural, tiene un domicilio donde puede cumplir”.

Frente a esto, desde Fiscalía no se opusieron, señalando que “no olvidemos que él estaba presente (al momento del presunto crimen). Sin embargo, hay argumentos que tienen que ver con el arraigo con los que estamos de acuerdo, también por los hijos menores de edad que comparte con doña Jeannette (Troncoso Chuñil), y en ese sentido estaríamos de acuerdo“.

Considerando esto, el juez decretó arresto domiciliario nocturno de 22:00 horas a 06:00 en su domicilio.

El asesinato de Julia Chuñil

De acuerdo al Ministerio Público, Julia Chuñil habría sido asesinada por su hijo Javier, luego de que presuntamente la ahorcara en la casa en donde vivían.

Lo anterior, después de que Javier llegara en estado de ebriedad e intentara robarle la pensión a un adulto mayor de 90 años, quien vivía cerca y se encontraba en el living junto a Julia.

Fue en ese momento en que Chuñil habría defendido al adulto mayor, lanzando por una ventana el cuchillo con el que su hijo quería atacarlo. Tras ello, su hijo habría comenzado a golpearla para posteriormente asesinarla, sin que sus otros hermanos la ayudaran.