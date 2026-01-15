“Me tenían como culpable”: empresario vinculado a desaparición de Julia Chuñil rompió el silencio tras vuelco del caso

Tras la detención de los tres hijos y el ex yerno de Julia Chuñil, Juan Carlos Morstadt abordó el caso y los nuevos antecedentes que se han dado a conocer.

Luego de que Carabineros concretara la detención de tres hijos y un ex yerno de Julia Chuñil por su presunta participación en el crimen, Juan Carlos Morstadt, empresario vinculado con su desaparición, se refirió a los últimos antecedentes que han salido a la luz.

En conversación con 24 Horas, Morstadt manifestó que “estoy impresionado de todos los casos que pasamos y que me inculpaban a mí, me tenían como culpable y ahora realmente se sabe la verdad”.

A lo que agregó: “Lo que se rumoraba en el sector era que había que interrogar a la familia. La gente tenía dudas de la familia”.

Por su parte, la abogada defensora del empresario, Carole Montory, expresó que “estamos muy conformes con la solicitud de la Fiscalía respecto de la orden de detención y con la autorización otorgada por el juez de garantía, fundada en antecedentes de investigación”.

Siguiendo en esa línea, expuso que “ello ratifica lo que siempre hemos sostenido: que mi representado no tuvo jamás participación en estos hechos”.

La detención de los tres hijos y ex yerno de Julia Chuñil

Son cuatro los imputados por la desaparición y asesinato de Julia Chuñil: sus tres hijos (Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil) y su ex yerno (Bermar Bastías), quien han tenido una activa participación pública en el marco de la búsqueda de la dirigente mapuche.

Tras la detención que se efectuó ayer, la formalización de los sospechosos se realizará este jueves 15 de enero a las 11:00 horas, donde a los hijos se les imputarán los delitos de parricidio, mientras que al ex yerno se le acusará por homicidio calificado, con agravante de alevosía.