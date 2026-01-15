“Me quería quitar mi pensión”: el testimonio del adulto mayor al que hijo de Julia Chuñil intentó robar

Se trata de un hombre de 90 años, quien tiene su vivienda a metros de la ex casa de Julia Chuñil, en la que hoy reside su hija, Jeannette Troncoso Chuñil.

Hasta el Hospital Base de Valdivia, en la Región de Los Ríos, fue trasladado el adulto mayor identificado con las N.G.P. y testigo clave en el caso Julia Chuñil, tras ser encontrado herido en su hogar, de acuerdo con lo informado por Carabineros.

Se trata de un hombre de 90 años, quien tiene su vivienda a metros de la ex casa de Julia Chuñil, en la que hoy reside su hija, Jeannette Troncoso Chuñil.

Según precisó la policía uniformada, cuando encontraron al hombre en su casa, presentaba distintos golpes y heridas de gravedad.

El testimonio del adulto mayor en el caso de Julia Chuñil

Se trata del mismo adulto mayor que entregó su testimonio en el caso de Julia Chuñil y que llevó a la formalización de los tres hijos de Julia Chuñil, acusados de asesinar a su madre. En tanto, el ex yerno de la mujer, identificado con las iniciales B.F.B.B., quedó en libertad, pero con arresto domiciliario nocturno.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, la mujer encontró la muerte luego de que defendiera al hombre cuando su hijo, Javier Troncoso, intentó robarle la pensión de por más de $200 mil.

El testimonio del adulto mayor indicó que “un día, en el cual no recuerdo la fecha, pero fue después de que se escondió el sol, yo estando en la casa de Julia Chuñil, llegó su hijo Javier Troncoso, bien borracho, que me quería quitar la plata de mi pensión“.

“Me puso un cuchillo puntiagudo con cacha de madera en mi cuello, diciéndome: ¿y si te mato? En ese momento llegó Julia para defenderme, quien me abrazó, y Javier le dijo a su mamá: No te metas o le va a pasar lo mismo a los dos“, dijo a continuación.

Añadió que “producto del forcejeo, el cuchillo se le cayó a Javier, instancia que Julia aprovechó de tomarlo y lanzarlo hacia el patio. Después de eso yo no quise salir más, siendo ese momento la última vez que yo vi con vida a la señora Julia“.

“Siempre quedé con la duda de qué le pudo haber pasado, porque luego de que la señora Julia salió de su casa para ir a botar el cuchillo, yo nunca más la vi“, concluyó.