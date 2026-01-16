El retraso que podría sufrir la Línea 7 del Metro de Santiago tras falla de tuneladora

Pese al término de contrato con la empresa a cargo del 30% del trazado total, desde Metro aseguraron que el proyecto mantiene como objetivo su inauguración a fines de 2028.

El Metro de Santiago sufrió un duro golpe en su proceso de expansión, luego de que se diera a conocer el término anticipado del contrato con la empresa TBM y Túnel SpA, debido a “graves y reiterados” incumplimientos en la construcción de la Línea 7.

La futura Línea 7 del tren subterráneo considera un trazado de 26 kilómetros e irá en beneficio de 1,6 millones de usuarios, conectando las comunas de Vitacura, Cerro Navia y Renca con la red actual de Metro, ampliando la movilidad hacia Las Condes, Providencia, Recoleta, Santiago y Quinta Normal. Considerando lo anterior, son un total de ocho comunas que se contemplan en la extensión.

Bajo este contexto, desde Metro de Santiago explicaron las repercusiones que podría tener esta situación en el avance de las obras.

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, en conversación con Diario Financiero advirtió que esto podría implicar un retraso de seis o siete meses con respecto a la fecha que se tiene prevista para la inauguración de la Línea 7, en caso de que no se avance en la construcción.

¿Se retrasará la inauguración de la Línea 7 del Metro de Santiago?

“Lo importante es darle continuidad a la construcción de túneles para poder mantener la fecha de inauguración de la línea hacia fines del año 2028“, expresó.

En cuanto a los incumplimientos, el gerente aseguró que “la empresa estuvo muy por debajo del rendimiento esperado. La máquina presentó problemas y estuvo en detenciones más largas de lo previsto, esto previo a la avería mayor del mes de julio”.

A lo que agregó: “Desde ese mes, la máquina estuvo detenida hasta octubre y, posterior a eso, el plan de recuperación de la máquina no resultó satisfactorio. La tuneladora requería otra reparación mayor si queríamos seguir con ella y eso significaba probablemente mayor incumplimiento. En eso nos basamos para tomar la decisión”.

La empresa TBM y Túnel SpA estaba a cargo de las obras civiles del tramo 1 de la Línea 7, que corresponde a un 30% del trazado total.

En este sentido, Bravo detalló que “el contrato del tramo 1 no solo consistía en la tuneladora, sino que consistía en construir seis estaciones además con el método tradicional NATM. Estas están todas terminadas, por lo que este tramo tiene un avance; pero si proyectábamos el rendimiento que estaba teniendo la empresa hacia delante y no hacíamos nada, nos íbamos a seguir retrasando”.

En cuanto al avance de las obras, desde Metro afirmaron que se encuentran trabajando en la desmovilización necesaria para que un nuevo contratista pueda asumir. “Eso va a ocurrir en las próximas dos semanas de manera gradual. Las empresas contratistas van a ingresar a dar continuidad a estos trabajos durante los próximos días (2 de febrero). Por lo tanto, con este plan de recuperación esperamos que el impacto, en términos de plazo, sea muy mínimo”, concluyó Bravo.