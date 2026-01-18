VIDEOS – Los dramáticos registros que han dejado los incendios forestales en Ñuble y Biobío

Los habitantes de las regiones del Ñuble y Biobío viven horas complejas a raíz de los incendios forestales que afectan la zona.
Lo anterior, ha derivado en que miles de personas tengan que ser evacuadas. De momento, se han reportado cientos de casas siniestradas y cerca de 8.000 hectáreas consumidas por las llamas.
La emergencia aún no está controlada y considerando las condiciones meteorológicas de esta jornada, se prevé que la destrucción pueda ser aún mayor.
Por ello, el presidente Gabriel Boric declaró estado de catástrofe en ambas regiones: “Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles”, afirmó en su cuenta de X.
En este marco, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, sostuvo que “esto es más fuerte que el terremoto que nos tocó vivir. Hay un viento insoportable y desde el punto de comando no se veía nada“, asegurando que hay personas fallecidas.