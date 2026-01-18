VIDEOS – Los dramáticos registros que han dejado los incendios forestales en Ñuble y Biobío

La zona está bajo estado de catástrofe, donde se han consumido más de 8.000 hectáreas y cientos de casas han sido siniestradas.

Los habitantes de las regiones del Ñuble y Biobío viven horas complejas a raíz de los incendios forestales que afectan la zona.

Lo anterior, ha derivado en que miles de personas tengan que ser evacuadas. De momento, se han reportado cientos de casas siniestradas y cerca de 8.000 hectáreas consumidas por las llamas.

La emergencia aún no está controlada y considerando las condiciones meteorológicas de esta jornada, se prevé que la destrucción pueda ser aún mayor.

Por ello, el presidente Gabriel Boric declaró estado de catástrofe en ambas regiones: “Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles”, afirmó en su cuenta de X.

En este marco, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, sostuvo que “esto es más fuerte que el terremoto que nos tocó vivir. Hay un viento insoportable y desde el punto de comando no se veía nada“, asegurando que hay personas fallecidas.

Los videos de los incendios que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío

🔴Último Minuto

Incendio forestal destruye la Iglesia Católica de Lirquén en la comuna de Penco en la Región del Biobío, el fuego continúa avanzando hacia el centro de la localidad.@biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 @Pabl0Manzanares pic.twitter.com/XxdGpEqdfR — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) January 18, 2026

Más de 250 casas afectadas por el incendio forestal que afecta a la Villa Lord Cochrane, entre Penco y Lirquen, en la comuna de Concepción .



🎥©AgenciaUno/Lucas Aguayo pic.twitter.com/Az3CFdaP7l — AgenciaUno (@agenciaunochile) January 18, 2026

Dramática situación durante la madrugada,fuego a consumido cientos de hectareas, campos , viviendas y vehículos. Video da cuenta de lo vivido anoche en #Penco. #IncendioForestal https://t.co/9PjUATtxUf pic.twitter.com/G8pPUPHvog — Red de Emergencia ONG (@reddeemergencia) January 18, 2026