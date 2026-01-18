Lo que se sabe de los incendios forestales en Penco – Lirquén: viviendas afectadas, evacuados y hectáreas consumidas

“Esto es más fuerte que el terremoto”, aseguró el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, en el marco del combate a los diferentes focos activos en la Región del Biobío y Ñuble.

Diversos sectores de las regiones del Ñuble y Biobío están siendo afectaos por incendios forestales desde la tarde de este sábado, situación por la cual se han llevado a cabo evacuaciones masivas en comunas como Quillón y Ránquil, en el Ñuble; y Penco, Tomé, Florida y zonas de Concepción, en el Biobío.

Considerando la gravedad de la emergencia, durante la madrugada el presidente Gabriel Boric declaró estado de emergencia en ambas regiones.

En este contexto, Conaf reportó el combate de 52 incendios a nivel nacional, de los cuales 21 están con un tipo de alerta.

Sin embargo el foco se ha instalado en las dos regiones antes mencionadas. Sumado a ello, desde la entidad han advertido que las condiciones meteorológicas son complejas, debido a que son propicias para que se continúen propagando los incendios.

En Ñuble, un total de nueve siniestros han consumido más de 4.000 hectáreas. Mientras que en Biobío, tres incendios han afectado más de 3.500 hectáreas consumidas por las llamas.

Respecto al avance de los incendios forestales en la Región del Biobío, estas son las hectáreas afectadas en sus diferentes comunas:

Rucahue Sur, Laja: 1.000 hectáreas

Rancho Chico, Concepción: 737 hectáreas

Trinitarias, Concepción: 2.136 hectáreas

Santa Juana: 8 hectáreas

Cerro La Colina, Coronel: 2 hectáreas

Alcalde de Peuco: “Esto es más fuerte que el terremoto”

Uno de los puntos más afectados es Lirquén, en la comuna de Penco, a raíz del avance de distintos focos de incendios forestales de comportamiento extremo que durante la tarde del sábado ingresaron al radio urbano.

En este marco, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, calificó esta situación como “extremadamente compleja”. Son más de 15 sectores que han debido ser evacuados, lo que equivale a entre 4.500 y 5.000 viviendas. Sumado a ello, se ordenó la evacuación del Hospital de Lirquén, donde los pacientes tuvieron que se trasladados a la plaza de la comuna.

“Esto es más fuerte que el terremoto que nos tocó vivir. Hay un viento insoportable y desde el punto de comando no se veía nada“, aseguró, comparando la emergencia con el desastre que ocurrió el 27 de febrero de 2010.

“Bomberos, entre lágrimas, me han dicho que hay personas fallecidas“, expresó el jefe comunal, señalando que se han registrado saqueos en medio de la emergencia, por lo que solicitó la presencia de militares para resguardar el orden público.

Personas evacuadas y viviendas destruidas en Región del Ñuble

Por su parte, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, dio a conocer que cerca de mil personas han sido evacuadas producto de los incendios forestales.

“Las altas temperaturas de las próximas horas cambian completamente el panorama”, sostuvo, precisando que hay cuatro albergues habilitados.

En relación a los daños, la autoridad señaló que los catastros están en desarrollo, pero anticipó cifras preliminares que han entregado los municipios: más de 100 viviendas destruidas en Quillón, más de 50 en Bulnes y cerca de 15 en Ránquil.

De momento no hay personas fallecidas confirmadas, pero aún hay personas incomunicadas en sectores de difícil acceso.

Bajo este contexto, director regional (s) de Senapred Ñuble entregó detalles sobre los albergues que se habilitaron en la zona para las personas evacuadas.