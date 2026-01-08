Conaf: Contraloría detecta falencias en gestión de incendios forestales en La Araucanía

Contraloría alertó sobre el actuar de Conaf en los incendios de Lonquimar en 2024, y Traiguén en 2025.

La Contraloría General de la República dio cuenta de una serie de falencias por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en el combate de incendios forestales en la Región de La Araucanía.

Según el organismo dirigido por Dorothy Pérez, la institución mostró deficiencias en protocolos, falta de registros y pasó por alto las alertas meteorológicas ante las emergencias en Traiguén y Lonquimay, ocurridos entre 2024 y 2025.

En el primer caso está vinculado al incendio forestal denominado Providencia, el cual se generó tras una quema controlada autorizada por Conaf, la que no fue correctamente extinguida, afectando un área de 3.064 hectáreas.

“El informe de la Contraloría Regional de La Araucanía constató que la autorización entregada por Conaf no consideró las alertas tempranas preventivas de incendios forestales emitidas por Senapred ni las condiciones climatológicas de la Dirección Meteorológica de Chile, que proyectaban temperaturas entre 22°C y 28°C, humedad igual o inferior al 30%, además de vientos de hasta 50 km/h en costa y valles. Todas estas condiciones incrementaban el riesgo de ocurrencia y propagación de incendios forestales, lo que finalmente ocurrió”, puntualizó en el informe publicado en 2025.

Ante esto, y junto con derivar los antecedentes al Ministerio Público, instó a Conaf revisar sus protocolos para autorizar quemas controladas, incorporando la verificación de alertas de Senapred y de la Dirección Meteorológica de Chile, de manera de realizar una evaluación rigurosa del contexto en que se entregan estos permisos.

Contraloría cuestiona accionar de Conaf en Lonquimay

En el caso del incendio que ocurrió en Lonquimay en 2024 y que tuvo como gran afectado un área de bosque nativo en la localidad de Troyo, dejó un saldo de 805 hectáreas quemadas y solo pudo ser extinguido tras 129 días de combate, Contraloría detectó que el sistema para calcular el costo real del combate de siniestros forestales no fue implementado, por lo que la valoración se realizó de forma manual.

“Adicionalmente, se identificó la falta de registro del Comandante de Incidente en SIDCO, en 11 de las 15 fichas de incendios forestales analizadas -incluyendo un caso con información totalmente omitida y 10 con días de combate sin datos- motivo por el cual Conaf deberá tomar las acciones necesarias para materializar protocolos de interoperabilidad con organismos externos”, consignó el ente contralor.