“No hay espacio para la política”: el mensaje de Kast en medio de los incendios que afectan al Ñuble y Biobío

El presidente electo instó a concentrarse en el combate de la emergencia y en la ayuda a damnificados.

Este domingo 18 de enero, el presidente electo, José Antonio Kast, abordó la emergencia que se originó a raíz de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, donde miles de personas han sido evacuadas y trasladadas a distintos albergues.

Por medio de su cuenta de X, el futuro mandatario instó a concentrarse en el combate de los siniestros y en la ayuda a los damnificados.

“Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Biobío, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia”, expresó.

En este sentido, Kast aseveró que “no hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia”.

Las cifras que han dejado los incendios forestales en Ñuble y Biobío

El pronunciamiento de Kast se produce en medio del combate de 24 incendios en distintos puntos del país, donde las regiones mencionadas han sido las más afectadas,

De acuerdo al balance del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), se han reportado 19 personas lesionadas y 15 fallecidos a raíz de la emergencia.