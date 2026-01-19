Cómo revisar en tiempo real dónde se están registrando incendios forestales en el país

La herramienta permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales.

Un total de 19 muertos y más de 1.530 damnificados, así como 325 viviendas destruidas, es el balance que dejan hasta la tarde de este lunes 19 de enero los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Bío Bío, en la zona centro sur del país, cuyas ubicaciones ahora es posible revisar en tiempo real.

Además, de acuerdo con los últimos reportes, los siniestros provocaron que alrededor de 630 personas se encuentren en albergues luego de que las llamas consumieran sus viviendas, en tanto que alrededor de 77 naves están desplegadas en el combate a los incendios, según detalló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tras la última reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

Al igual que en veranos anteriores, la gran mayoría de los incendios tienen un origen humano y se enmarcan en la combinación de altas temperaturas, prolongadas sequías, extensas zonas de vegetación que no cuentan con cortafuegos y fuertes vientos que ayudan a su propagación.

Cómo revisar en tiempo real dónde hay incendios forestales

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reveló este mediodía que los siniestros en el Biobío y Ñuble han dejado más de 35 mil hectáreas quemadas, a la vez que el organismo incorporó en su página web una herramienta a través de la cual se puede revisar en tiempo real dónde se están registrando incendios forestales en el país.

El monitoreo permanente de los siniestros en el país, así como el acceso a la información actualizada, resultan clave tanto para evaluar la situación en cada instante a fin de destinar recursos a las tareas para sofocarlos, como para implementar labores preventivas.

La herramienta implementada por la Conaf consta de un mapa en el que se puede filtrar aquellas emergencias que están Bajo observación, Controlado, En combate, Extinguido y Foco. A la vez, permite filtrar por fecha y región.

Incluye además el denominado botón rojo, el que permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales.

Para asignar la condición de botón rojo se debe cumplir una probabilidad de ignición mayor o igual al 70% y una velocidad del viento mayor o igual a 20 km/h entre las 14:00 y las 18:59 horas.

Pincha acá para revisar en tiempo real dónde hay incendios forestales.

Google también informa de los siniestros

De manera paralela, el gigante tecnológico Google cuenta con un sistema de seguimiento de límites de incendios forestales.

Se trata de una herramienta que combina imágenes satelitales y algoritmos de aprendizaje profundo, con el propósito de visualizar focos activos y redirigir a comunidades y el tránsito lejos del peligro.

Emplea Inteligencia Artificial (IA) para detectar, procesar y mostrar en los mapas de los usuarios la ubicación y avance del fuego casi en tiempo real.

Pincha acá para revisar la situación en la Región del Biobío.