VIDEO – Punta de Parra entre cenizas: el desolador testimonio que refleja la tragedia de los incendios

En conversación con EL DÍNAMO, vecinos de Punta de Parra relataron el horror vivido durante el avance de las llamas, que en cuestión de minutos arrasó con sus hogares y recuerdos.

Punta de Parra, una localidad costera de la comuna de Tomé en la Región del Bío Bío, fue prácticamente arrasada por los incendios forestales, destruyendo entre el 80 % y el 100 % de las viviendas, el balneario y una escuela recientemente inaugurada.

La rápida llegada de las llamas obligó a evacuar a decenas de personas, incluyendo un rescate por vía marítima de 47 personas atrapadas por el fuego.

La devastadora tragedia también arrasó con el 100% de las casas de los vecinos que viven “Punta de Parra Antiguo” al norte de la comuna. Sólo dos poblaciones nuevas en los alrededores no fueron afectadas.

Además, y de acuerdo con Radio Biobío, se confirmó que un hombre falleció a causa del incendio en ese sector. Hasta ahora solo se ha informado que se trataba de un dirigente del sector, de aproximadamente 50 años, quien se encontraba durmiendo cuando la localidad fue alcanzada por el fuego.

Punta de Parra entre cenizas: el desolador testimonio que refleja la tragedia de los incendios

En conversación con EL DÍNAMO, dos vecinos que perdieron sus casas relataron cómo fue el paso de las llamas en Punta de Parra.

“Fue de un momento a otro. Estábamos acostados cuando comenzamos a escuchar gritos de ¡fuego, fuego!. Abrimos la ventana y apenas alcanzamos a ponernos los pantalones antes de salir. Todos los autos comenzaron a evacuar rumbo a Tomé”, recordó un poblador.

“Ahora recién regresamos y vemos que no se salvó nada. Tenemos vecinos fallecidos y, sinceramente, nos quedamos sin palabras. Lo perdimos todo. Aun así, lo más importante es que estamos con salud y sabemos que, de alguna forma, nos vamos a reponer”, añadió.

Con lágrimas en sus ojos, una vecina de Punta de Parra lamentó el paso de las llamas. “Es el esfuerzo de toda una vida que se fue en solo un minuto, no solo el nuestro, sino el de todos los vecinos. Quedamos con los brazos cruzados, sin poder hacer nada. No pasaron ni cinco minutos desde que vimos el fuego a lo lejos hasta que llegó a las casas. Solo alcanzamos a salir con lo puesto”, dijo.

Las autoridades han calificado la situación como catastrófica, con miles de hectáreas afectadas y comunidades enteras sin electricidad ni servicios básicos, en medio de un combate intenso contra las llamas que continúan activos en las regiones de Ñuble y Biobío.