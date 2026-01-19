Reuniones con su gabinete y con Boric: el activo rol de Kast en medio de la emergencia por los incendios forestales

El presidente electo llegó a La Moneda acompañado de nombres que podrían forman parte de su gabinete, el cual se dará a conocer este martes.

A eso de las once de la mañana, José Antonio Kast llegó hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric en el marco de la emergencia por los incendios forestales que han afectado en los últimos días a las regiones del Ñuble y el Biobío.

El propio mandatario anunció la cita a través de redes sociales durante la tarde del domingo. “Hoy desde Concepción después de haberme reunido con alcaldes y gobernador de zona más afectada por incendios, me comuniqué con el presidente electo José Antonio Kast para mantenerlo informado. Nos reuniremos mañana en La Moneda para compartirle información actualizada”, consignó.

Ese mismo día, el líder republicano se reunió de manera telemática con aquellos nombres que suenan para formar parte de lo que será su gabinete. Entre ellos, dos figuras que han tomado fuerza en los últimos días: el abogado Fernando Barros y el arquitecto Iván Poduje. El primero suena para ser el nuevo ministro de Defensa, mientras que el segundo haría lo propio en Vivienda.

Durante este lunes, Kast llegó hasta la Oficina del Presidente Electo, donde sostuvo una reunión de coordinación con su equipo “ante la emergencia por los incendios que afectan a la zona centro-sur del país, con el objetivo de analizar la situación y evaluar cursos de acción“.

Posteriormente ofreció un punto de prensa donde evitó criticar al Gobierno por la gestión durante la emergencia, pero recalcó que es la actual administración la responsable de enfrentarla. “Esperamos que el Gobierno enfrente bien, de manera rápida y eficiente, el tema de la emergencia”, señaló.

“El Gobierno tiene su estructura desplegada y pensamos que a esta altura deben tener bastante información recopilada“, agregó, respecto al levantamiento de datos con respecto a daños en viviendas, infraestructura crítica, escuelas y sistemas de agua potable rural afectados, lo cual será clave para la reconstrucción, algo que será uno de los focos en la próxima administración, ya que “no queremos que se repita lo de Valparaíso“. En esto, Poduje tendría un rol clave.

OFICINA DEL PRESIDENTE ELECTO.

La declaración desde La Moneda

Tras más de una hora en reunidos en la oficina del Presidente, Gabriel Boric y José Antonio Kast, acompañados por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y quien sería su sucesor en dicha cartera, Claudio Alvarado, ofrecieron un punto de prensa.

“Quiero decirles que el Estado ha estado desplegado desde el primer momento y quiero agradecerle mucho también a José Antonio Kast y su equipo de poner siempre la mirada en la solución en estos temas”, señaló Boric.

PRESIDENCIA.

Una vez que tomó la palabra, Kast valoró “la información que nos han entregado, que para nosotros es fundamental, porque como bien lo ha señalado el Presidente, la emergencia le toca enfrentarla al gobierno actual y es complejo”.

“Chile no solamente puede enfrentar esta emergencia, sino que podemos tener más emergencias y vamos a tener todavía meses duros en temas climáticos, por lo tanto no correspondía nada más que ponernos a disposición a colaborar en la posición que nosotros tenemos (…) Para lo que viene después, que es la reconstrucción, también es fundamental contar con buenos antecedentes, buenos catastros”, añadió. También reiteró un llamado a la prevención y responsabilidad en la emergencia y la gestión de ayudas.

Ahí, por último, agradeció al equipo que lo acompañó hasta La Moneda, entre ellos Claudio Alvarado, Iván Poduje, María Jesús Wulf y Martín Arrau, quienes formarían parte de su gabinete.

Según confirmó el presidente electo, el anuncio de los 25 secretarios de Estado se mantiene para este martes, en una ceremonia que se realizaría a eso de las 20:00 horas.