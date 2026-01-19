Cortes de luz en Santiago: Enel confirma hasta 10 horas sin suministro en algunas comunas

La empresa explicó que estas interrupciones se deben a labores de mantención en la red eléctrica.

Enel anunció la realización de nuevos cortes de luz programados para este lunes 19 de enero, los cuales impactarán a seis comunas de Santiago.

La empresa explicó que estas interrupciones se deben a labores de mantención en la red eléctrica, por lo que algunos sectores podrían permanecer sin energía por un período de hasta 10 horas.

Para saber si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador habilitado por Enel, HACIENDO CLIC ACÁ donde se detallan los horarios y sectores involucrados.

De acuerdo con la información entregada por la compañía, las comunas que registrarán cortes de luz son Maipú y Estación Central. A continuación, revisa los sectores específicos de la capital que se verán afectados.

Estación Central: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Enel realiza cortes de luz de manera periódica debido a trabajos de mantención, modernización y refuerzo de la red eléctrica, cuyo objetivo es asegurar un suministro más seguro y estable en el largo plazo.

De acuerdo a la empresa, estas interrupciones programadas permiten reemplazar cables, postes y equipos, además de prevenir fallas mayores, especialmente en épocas de alta demanda o condiciones climáticas adversas.

Aunque pueden generar molestias, la empresa sostiene que estos cortes son necesarios para reducir emergencias, evitar apagones imprevistos y mejorar la calidad del servicio en las distintas comunas donde opera.