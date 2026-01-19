FOTOS + VIDEO – Entre pérdidas irreparables y actos heroicos: la tragedia humana tras los incendios forestales del sur

En medio de la catástrofe, surge la valentía de vecinos y bomberos, como Manuel Rivas, que pese a perder su casa siguió combatiendo el fuego. Historias de dolor y resiliencia muestran la lucha por reconstruir la vida entre cenizas.

Los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y del Biobío, en el sur de Chile, no solo arrasan con bosques y viviendas, sino que dejan profundas heridas en quienes pierden todo de un momento a otro. Madres, hijos, vecinos y bomberos han sido testigos de cómo el fuego se lleva hogares, recuerdos y, en los casos más trágicos, a sus seres queridos.

Historias como las de Manuel Rivas, bombero de Penco que perdió su casa en un incendio, pero siguió combatiendo el fuego, nos recuerdan que el costo humano de los incendios es tan devastador como las llamas mismas.

Entre pérdidas irreparables y actos heroicos: la tragedia humana tras los incendios forestales del sur

Futbolista muere junto a su madre en Penco

La Liga Deportiva Lord Cochrane CDS informó sobre el fallecimiento de Álvaro Aroca, jugador de su Rama de Fútbol, a causa del incendio forestal que afectó a la comuna de Penco, en la Región del Biobío.

“Horas de profunda tristeza y luto atraviesa este domingo el Centro Deportivo y Social Lord Cochrane de Concepción, debido al fallecimiento de un jugador de su Rama de Fútbol en el incendio forestal que comenzó el sábado en Penco, así como de su madre”, señalaron en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Según la institución, Aroca tenía 20 años y formó parte de distintas categorías del club, como “juvenil y segunda adulta”.

“Si bien en los últimos tiempos no asistía con frecuencia a los entrenamientos por motivos de estudio y trabajo, participaba activamente en las actividades sociales organizadas por la institución”, comentó el presidente de la Rama, Francisco Barra.

“Perdí a mi padre en el incendio”

Uno de los testimonios más impactantes es el de Matías Arriagada, quien en un video compartido en redes sociales relató cómo se enteró del fallecimiento de su padre, víctima del fuego que destruyó viviendas y sectores completos en Lirquén, comuna de Penco.

El joven había generado atención en redes previamente, al subir una historia preguntando por su padre, Pedro Arriagada, quien se encontraba en una de las zonas afectadas. Matías estaba trabajando en Rancagua y no podía comunicarse con su familia, por lo que hizo el llamado a través de Instagram.

Visiblemente afectado mientras se dirigía a Lirquén, relató: “Me acabo de enterar, mi papá falleció en el incendio, falleció acostadito con mi perrita, se quemó toda la hueá, porfa, necesito que la mayor cantidad de gente, a nivel país, se reúna y ayude a toda la gente de ahí, por favor, se los pido”.

“De verdad que quedó la zorra, yo más encima voy manejando, me quedan hartas horas todavía, necesito llegar y saber cómo está mi mamá, ya me informaron que mi papá fue consumido por las llamas”, dijo.

Su relato, grabado mientras viajaba para reencontrarse con su familia, se viralizó rápidamente, generando múltiples muestras de apoyo y llamados a coordinar ayuda para los damnificados en sectores como Lirquén, Penco, El Refugio y Río de Chile.

Doble pérdida en Entremares por incendios forestales

El grupo musical Entremares compartió una noticia que llena de tristeza a una de sus integrantes, ya que perdió a dos familiares en los incendios.

En el marco del Festival del Huaso de Olmué, la vocalista de la banda, Kriss Meyer, habló con TVN antes de la jornada en la que cerrarían la presentación musical y entregó detalles sobre lo ocurrido en la agrupación oriunda de Talcahuano.

Se trata de la baterista Aracelli López, quien sufrió estas pérdidas, motivo por el cual la cantante quiso “expresar, a través de la distancia, todo nuestro sentir y enviar nuestro amor a Sara (ahijada de la baterista), que anoche perdió a su mamá y a su hermano en el incendio en Lirquén. Y estamos super dolidos y consternados…”

Meyer agregó: “Estamos contentos, emocionados, pero a la vez muy tristes por todo lo que está aconteciendo en nuestra octava región, también en Ñuble. Lamentablemente, hay pérdidas, personas que ya no están en este plano y nos duele en el alma”.

Finalmente, adelantó que “nuestro show va a estar dedicado a ellos”.

Bombero perdió su casa

Manuel Rivas, un bombero de Penco que perdió su casa en un incendio forestal continuó ayudando a combatir el fuego, demostrando su compromiso pese a la tragedia personal.

El voluntario relató al periodista: “La verdad, estaba combatiendo un incendio allá en la zona rural, cuando me llamaron desde mi casa que el fuego lo teníamos a 200 metros”.

“Cuando llegué a mi casa ya no había nada que hacer, mi hija se quemó un brazo, gracias a Dios no fue mucho, pero el susto fue tremendo. Estamos todos bien, pero lo perdimos todo”, agregó.

Aun así, aseguró: “Voy a retomar mi puesto de bombero porque es mi devoción, yo sé que hay gente que me necesita, yo ya lo perdí todo, yo quiero que la gente no siga perdiendo (…) No hay palabras para explicarlo, es catastrófico para nosotros como bomberos, hemos tenido incendios grandes, pero como este, la verdad, no hay palabras”.

El periodista de Chilevisión, visiblemente emocionado, comentó: “Es brutal, la verdad, no poder empatizar con el dolor de un hombre, de un vecino, de un chileno que tuvo una acción tan bonita como ser voluntario de Bomberos y que en este momento ve afectada su población, su sector, y que pese a eso, pese al daño, se quedó sin casa, se quedó sin nada y él sigue aquí firme por su barrio”.