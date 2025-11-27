“No se compadecen con el real estado del asunto”: familia de María Ercira desmiente versión de PDI y Fiscalía y acusa “numerosas omisiones”

El abogado de la familia de María Ercira Contreras, Juan Carlos Manríquez, emitió un duro comunicado desmintiendo las versiones de la Policía de Investigaciones (PCI) y del Ministerio Público.
Lo anterior, luego de que ambas instituciones aseguraran que la investigación ha sido exhaustiva, multidisciplinaria y que no han tenido comunicación con la familia de la adulta mayor desde hace un año, afirmando que no se han acercado a colaborar o plantear inquietudes sobre el avance del caso.
Frente a esto, la familia de María Ercira, por medio de su abogado, refutó los dichos de la PDI y Fiscalía, aseverando que dichas versiones “no se compadecen con la realidad“. En esa línea, el jurista aclaró que “la vía de comunicación oficial es el SIAU de la Fiscalía y con las policías los intervinientes se relacionan a través de los fiscales. Ese es el diseño legal. Insinuar que no hemos tomado contacto es derechamente incorrecto“.
Familia de María Ercira desmiente dichos de PDI y del Ministerio Público
En este sentido, sostuvo que “prácticamente a diario, desde que se levantó el secreto de la investigación, y descubrimos con peritos propios numerosas omisiones y faltas de cuidado al perderse evidencia valiosa retirada mal y tardíamente por funcionarios de la PDI, hemos subido al sistema múltiples peticiones y diligencias fundadas y pertinentes, precisamente porque así se abordan las investigaciones”.
Además de ello, el representante de la familia de María Ercira planteó que debido a las pericias privadas que encargaron son las que han reactivado la investigación, que a su juicio, estaba “desencaminada” y “obstruida”.
“No dudamos de la buena fe y disposición del fiscal a cargo, hasta ahora, de la investigación, pero hay momentos relevantes en que sus diligencias han sido filtradas por terceros y han resultado dañadas”, añadió.
Producto de estas discrepancias, el abogado confirmó que la Fiscalía Nacional los citó a una reunión este jueves 27 de noviembre a las 16:30 horas, y en este contexto, aprovechó de rectificar públicamente “los dichos imprecisos de la Fiscalía y la PDI expresados en videos que no se compadecen con el real estado del asunto”.