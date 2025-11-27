“No se compadecen con el real estado del asunto”: familia de María Ercira desmiente versión de PDI y Fiscalía y acusa “numerosas omisiones”

El abogado de la familia de María Ercira respondió a las declaraciones que emitieron ambas instituciones, que señalaron que ellos no se han acercado a las autoridades para saber de los avances de la investigación.

El abogado de la familia de María Ercira Contreras, Juan Carlos Manríquez, emitió un duro comunicado desmintiendo las versiones de la Policía de Investigaciones (PCI) y del Ministerio Público.

Lo anterior, luego de que ambas instituciones aseguraran que la investigación ha sido exhaustiva, multidisciplinaria y que no han tenido comunicación con la familia de la adulta mayor desde hace un año, afirmando que no se han acercado a colaborar o plantear inquietudes sobre el avance del caso.

Frente a esto, la familia de María Ercira, por medio de su abogado, refutó los dichos de la PDI y Fiscalía, aseverando que dichas versiones “no se compadecen con la realidad“. En esa línea, el jurista aclaró que “la vía de comunicación oficial es el SIAU de la Fiscalía y con las policías los intervinientes se relacionan a través de los fiscales. Ese es el diseño legal. Insinuar que no hemos tomado contacto es derechamente incorrecto“.

Familia de María Ercira desmiente dichos de PDI y del Ministerio Público

En este sentido, sostuvo que “prácticamente a diario, desde que se levantó el secreto de la investigación, y descubrimos con peritos propios numerosas omisiones y faltas de cuidado al perderse evidencia valiosa retirada mal y tardíamente por funcionarios de la PDI, hemos subido al sistema múltiples peticiones y diligencias fundadas y pertinentes, precisamente porque así se abordan las investigaciones”.

Además de ello, el representante de la familia de María Ercira planteó que debido a las pericias privadas que encargaron son las que han reactivado la investigación, que a su juicio, estaba “desencaminada” y “obstruida”.

“No dudamos de la buena fe y disposición del fiscal a cargo, hasta ahora, de la investigación, pero hay momentos relevantes en que sus diligencias han sido filtradas por terceros y han resultado dañadas”, añadió.

Producto de estas discrepancias, el abogado confirmó que la Fiscalía Nacional los citó a una reunión este jueves 27 de noviembre a las 16:30 horas, y en este contexto, aprovechó de rectificar públicamente “los dichos imprecisos de la Fiscalía y la PDI expresados en videos que no se compadecen con el real estado del asunto”.