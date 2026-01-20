Cómo y qué influencers coordinaron ayuda y reunieron millones por los incendios en el sur

Distintas iniciativas ciudadanas se han activado para apoyar a las comunidades golpeadas por la catástrofe.

Durante los últimos días, diversos influencers con miles de seguidores se organizaron en campañas solidarias para apoyar a las familias afectadas por los incendios forestales que golpearon al sur de Chile.

Los incendios forestales han dejado un escenario de profunda devastación en el sur del país, con viviendas completamente destruidas, extensas áreas consumidas por el fuego y cientos de familias que lo perdieron todo. A ello se suma la pérdida de vidas humanas, comunidades aisladas y graves daños a la infraestructura básica, mientras equipos de emergencia continúan trabajando en zonas de difícil acceso para controlar los focos activos y asistir a los damnificados.

En este escenario, el ex integrante de Yingo, Ariel Osses, junto al creador de contenido penquista Rodrigo Fernández, más conocido como Otakin, impulsaron una recaudación de fondos a través de redes sociales, destinada a cubrir compras urgentes y apoyo logístico en terreno.

Cómo influencers coordinaron ayuda y reunieron millones por los incendios en el sur

La iniciativa logró superar los $15 millones, cifra que continuó aumentando con el paso de las horas. Otakin anunció que duplicaría los aportes recaudados y habilitó cuentas bancarias para canalizar la ayuda.

“Les voy a estar dando cuenta de todos los montos y esto va a ir en ayuda directa. Estamos gestionando camiones y logística para ir a la zona”, señaló. Posteriormente, agregó: “Después de todo lo comprado y repartido, aún tenemos este monto. No paran de llegar donaciones”.

Por su parte, el cantante urbano Pailita comenzó a movilizarse desde la noche del lunes, logrando disponer un bus para trasladar a 60 voluntarios, además de coordinar la recolección de palas, chuzos, alimentos y artículos de aseo, los que fueron enviados a las zonas afectadas para remoción de escombros y apoyo comunitario.

Otra de las figuras que activó sus redes fue Naya Fácil, quien consiguió reunir un camión con agua, bebidas isotónicas, alimentos, toallitas húmedas y comida para mascotas. La influencer viajó hasta la Región del Biobío, donde realizó un llamado a sumar ayuda material y voluntariado.

“La gente necesita ropa interior, útiles de aseo y pañales. Se necesita mano de obra para retirar escombros, sacos, guantes y palas. Vengan a ayudar a los vecinos que lo perdieron todo”, expresó desde la zona afectada.