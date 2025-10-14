VIDEO – Quién es Otakin, el influencer gastronómico que tuvo que defenderse por polémica tras el cierre de local en Concepción

Frente a la gran controversia, el influencer rompió el silencio desde el encierro del reality show El Internado, y entregó su versión de los hechos.

Tras una ola de acusaciones en redes sociales donde señalan a Rodrigo Fernández, más conocido como Otakin, responsable del cierre de un local de comida rápida en Concepción, el influencer decidió romper el silencio que mantenía desde su participación en el reality El Internado de Mega para entregar su versión.

La controversia comenzó cuando la creadora de contenido Dafneth Mansilla publicó un video en el que afirmaba que la crítica de Otakin había provocado la caída de Burdog.

“¿Cacharon que cerró Burdog? La tienda de estos completos como americanos que supuestamente eran muy caros y que no tenían baño y que el Otakin los tumbó, hizo una reseña y cagaron. Bueno, no sé si cagaron por eso, pero a mí en lo personal me gustaban caleta. El Otakin es capaz de destruir negocios, cuidado“, aseguró la joven en un video consignado por La Cuarta.

Según lo indicado por la cibernauta, el local de comida rápida habría cerrado, o al menos así aparece en su página web oficial, aunque se menciona que se trata de una suspensión “temporal”.

La polémica en redes sociales fue tan grande que el autodenominado antiinfluencer compartió una breve pero firme respuesta en Instagram.

“La verdad, podríamos entrar en la polémica y agrandar esto. Juzgar como es que es justo, hoy tienen que llamar la atención, pero hagamos algo más simple”, escribió Otakin para luego replicar su video donde critica al local de comida.

En el cuestionado registro, criticó desde el cambio de precios de sus productos, sabores erróneos, hasta que el recinto no cuenta con baño.

Fue justo en ese momento cuando el influencer pidió un perrito caliente, una hamburguesa, un completo, entre otros alimentos. Sin embargo, su crítica se centró directamente en el clásico hot dog.

“Yo creo que con los ingredientes te dije todo. Por qué re chucha se ponen a inventar hue…“, expresó, fiel a su estilo, comentando que el producto contenía papas al hilo, cerdo, ciboulette, alfalfa, salsa tártara y pepinillos.

“Las papas hilo no aportan en nada. Sí tiene harto ingrediente, pero es difícil de comer. De sabor no está malo, pero vale $4.800 pesos”, comentó.