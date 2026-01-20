Estudiantes damnificados por incendios: Mineduc amplió el periodo de la matrícula universitaria

Para acceder a esta modalidad excepcional se solicitará que las y los postulantes acrediten su condición de persona afectada por la catástrofe.

El Ministerio de Educación (Mineduc) extendió el periodo de matrícula universitaria para los estudiantes que resultaron damnificados por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

De acuerdo con lo que informó la secretaría de Estado, la decisión se tomó durante una sesión extraordinaria del Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario, en la cual se evaluaron medidas que permitan resguardar y cautelar el proceso de matrícula universitaria, que se inicia este martes 20 de enero.

A raíz de la “situación de catástrofe que enfrentan las y los postulantes y sus familias en las zonas afectadas, el Comité resolvió habilitar una vía excepcional de matrícula para postulantes de las comunas afectadas”, detalló el Mineduc.

Precisó que aquello permitirá a las universidades adscritas al Sistema de Acceso matricular a los postulantes seleccionados y que no puedan hacerlo en los períodos establecidos, al correr las listas de espera hasta el viernes 6 de marzo de 2026.

Por qué el mineduc amplió el periodo de matrícula

El Mineduc sostuvo que con esta acción se “busca entregar tranquilidad a las personas que resultaron seleccionadas en universidades del Sistema de Acceso y que fueron afectadas por la catástrofe, asegurando que no perderán su cupo producto de las dificultades derivadas de los incendios”.

“Para acceder a esta modalidad excepcional, se solicitará que las y los postulantes que acrediten su condición de persona afectada por esta catástrofe mediante, al menos, la presentación de su Ficha Básica de Emergencia (FIBE) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en la universidad donde quedaron seleccionadas/os o convocadas/os al correr la lista de espera”, complementó el ministerio.

Además de ampliar el plazo para la matrícula, el Comité del Mineduc también acordó avanzar en otras medidas complementarias, las que serán implementadas en conjunto con las universidades adscritas al Sistema de Acceso.

“En este marco, el martes 20 de enero la Subsecretaría de Educación Superior enviará un oficio a las universidades adscritas, con orientaciones y propuestas de buenas prácticas, con el fin de reforzar el acompañamiento, la flexibilidad administrativa y el apoyo académico y socioemocional a estudiantes afectados por esta catástrofe“, concluyó la secretaría de Estado.