Tragedia en el sur: La Moneda confirma que suben a 20 los muertos en incendios forestales

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó la noche de este lunes que aumentó a 20 el número de muertos por los incendios forestales que afectan diversas comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.

Así lo confirmó el secretario de Estado al divulgar el último balance desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

“Podemos informar, en primer lugar, que lamentablemente tenemos un nuevo fallecido; de esta manera, son 20 las personas que han fallecido como consecuencia de estos incendios“, precisó el jefe del gabinete.

De dónde son los 20 muertos en los incendios forestales

De acuerdo con lo detallado por el ministro Elizalde, de los 20 muertos en los incendios forestales, 19 corresponden a la Región del Biobío, mientras que la otra se produjo en la Región de Ñuble.

Del total de fallecidos, hasta el momento ya se identificaron seis por personal del Servicio Médico Legal (SML), mientras que se realizan los respectivos peritajes con el resto de las víctimas.

“Adicionalmente, tenemos 573 personas albergadas. Hemos señalado que esta es una cifra fluctuante, porque, por regla general, cuando se evacúa una zona, las personas van a un albergue, pero después se trasladan hasta otros lugares“, explicó a continuación.

A la vez, el ministro del Interior ratificó que se mantiene el toque de queda para Lirquén; mientras que en Nacimiento, Laja y Penco se prolonga entre las 20:00 horas hasta las 6:00 horas del día siguiente.