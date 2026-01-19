Dinero para reconstrucción vs. reajuste: de la condición de la UDI y la advertencia de la contralora al rechazo de la ANEF

“Probablemente se va a requerir utilizar gran parte de las líneas de emergencia para cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para entonces cubrir la ley de reajuste”, dijo Dorothy Pérez.

La reconstrucción tras los incendios forestales que ya dejaron 19 muertos y más de 1.530 damnificados en las regiones del Biobío y Ñuble podría incidir en las discusiones de la ley de reajuste al sector público, según plantearon este lunes el senador Javier Macaya (UDI) y la contralora general de la República, Dorothy Pérez, en una visión que la ANEF rechazó de plano.

El primero en abordar el tema fue el legislador gremialista por la Región de O’Higgins, quien planteó que su intención es conversar sobre el tema con el ministro de la cartera, Nicolás Grau.

En esa línea, Macaya dijo que “espero que tengamos un capítulo especial e incorporemos al texto de la ley de reajuste del sector público algo que nos permita ir en ayuda más eficiente, flexible, rápido, desburocratizada” ante esta tragedia.

El senador de la UDI planteó que se estima que las obras de reconstrucción ascenderán a US$ 1.600 millones, cifra similar al costo fiscal que supone el reajuste.

“Yo dificulto que la cifra de reconstrucción de más de 4.000 viviendas ande por debajo de esa cifra. Es bastante parecido, es más o menos lo que fue en su momento el cálculo de la reconstrucción de Viña y Valparaíso, el fondo que se armó“, dijo el parlamentario en la entrevista que le concedió a T13 Radio.

Macaya dijo que “no se vería muy bien” que la preocupación esté centrada en el reajuste de remuneraciones de los funcionarios públicos si no está financiada la reconstrucción.

“Se entendería mal por el país completo que nosotros estemos pensando en solamente los sueldos de los funcionarios públicos cuando lo que se va a gastar ahí es un monto muy parecido a lo que eventualmente cuesta la reconstrucción“, detalló.

Contralora coincidió sobre la reconstrucción y el reajuste

Más tarde, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, advirtió que financiar la reconstrucción a raíz de la emergencia desatada por los incendios forestales podría comprometer los recursos previstos para el reajuste del sector público, coincidiendo con lo planteado por el senador Javier Macaya.

“Quisiera hacer presente que estas provisiones no son exclusivas para gastos de la ley de reajuste, de modo que efectivamente, en estas líneas, podría uno obtener recursos, pero estos recursos también tienen otras finalidades“, manifestó Pérez durante su intervención ante la Comisión de Hacienda del Senado.

“En este punto quiero hacer especialmente presente que cuando uno alude a líneas de presupuesto, en las cuales financia habitualmente emergencias, atendida la emergencia que estamos viviendo en el sur del país con la cantidad y la magnitud del daño que se ha producido, probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para entonces cubrir la ley de reajuste, cuestión con la que se contaba según la información que nosotros entendemos“, precisó la contralora.

ANEF rechaza vincular partida para reconstrucción

Por su parte, desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se rechazaron las declaraciones “que confunden el financiamiento del reajuste del sector público con los recursos para la reconstrucción por los incendios“.

Fue el presidente de la ANEF, José Pérez, quien se refirió al tema a través de las redes sociales, oportunidad en la que sostuvo que “no nos parece correcto que se mencione que con el reajuste se pueda financiar una recuperación de las viviendas“.

“Sin duda, tenemos la claridad y conocemos la necesidad de nuestro pueblo frente a esos requerimientos urgentes. Por eso invitamos a aquellos parlamentarios que están señalando que no se apruebe el reajuste general para el sector público (a reconsiderarlo). Nos parece vergonzoso y nos violenta”, planteó.

“Todo nuestro compromiso del rol de la función pública del Estado para que coloque todos los recursos, y también los privados, en recuperar aquellos sectores donde necesitan una vivienda digna. Nuestras condolencias para las familias. Uno de los nuestros también está en esa nómina”, manifestó a continuación.

Finalmente, el presidente de la ANEF llamó a que “no confundamos a la ciudadanía y dejemos claro también cuál es el propósito y el objetivo del presupuesto de la Nación. Conocer bien cómo funciona el Estado también es responsabilidad política de todos y de todas“, concluyó.