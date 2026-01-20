Vecinos denuncian “turismo de catástrofe” en las zonas afectadas por los incendios

Estas actividades incluso han dificultado el traslado de los equipos de emergencia en algunas rutas estratégicas, alertaron las autoridades.

Vecinos de varias de las zonas más afectadas por los incendios forestales denunciaron a las autoridades la llegada de personas que acudieron a los lugares no para entregar ayuda, sino para sacar fotos de la devastación, en lo que calificaron como un “turismo de catástrofe”.

De hecho, de acuerdo con lo planteado por el seremi de Transportes y Obras Públicas de la Región del Biobío, Hugo Cautivo, estas actividades incluso han dificultado el traslado de los equipos de emergencia en algunas rutas estratégicas.

“Realmente, hoy día teníamos colas kilométricas y todavía sigue sucediendo hasta ahora”, contó la autoridad regional, quien recalcó que “lo prioritario hoy es el combate a los incendios y dejar las vías despejadas para que puedan operar los equipos de emergencia y utilizarse como rutas de evacuación si la situación lo requiere“.

El “turismo de catástrofe” en zonas afectadas por incendios

De igual forma, el seremi de Transportes y Obras Públicas sostuvo que “hemos visto conductas que transforman esto casi en una visita turística, y claramente eso no es lo que debiera animarnos en este momento”.

Uno de los casos más representativos del denominado “turismo de catástrofe” se registra en la comuna de Penco, en la Región del Biobío, según apuntaron diversas autoridades.

“Me cuesta entender que haya personas que van en vehículo, en moto, a sacarse fotos como si fuera turismo“, planteó al respecto el alcalde Rodrigo Vera, quien recalcó que ese accionar dificulta el paso de los equipos de emergencia.

Una opinión similar entregó el gobernador regional, Sergio Giacaman, quien manifestó que “me parece pésimo, porque no hay nada bueno que mostrar, no hay ninguna foto buena que tomar”.

“Quienes tienen que hacer ese trabajo son los equipos periodísticos, pero no está bien que las personas vengan a hacer un turismo de catástrofe ni tampoco las autoridades”, complementó.

Sobre estas últimas, indicó que “si las autoridades vamos a estar desplegadas en el territorio, tenemos que tener algún nivel de coordinación, porque es impresentable para un damnificado ver a 20 autoridades en un mismo lugar“.

Por su parte, el delegado presidencial, Eduardo Pacheco, reveló que vecinos afectados “vieron a personas que fueron solamente a sacar fotografías y por eso fuimos a ver en terreno lo que estaba sucediendo. Es inaceptable que una persona no vaya a otra cosa que no sea entregar ayuda en medio del dolor de las familias”.

A raíz de esta situación, el Jefe de la Defensa Nacional, vicealmirante Edgardo Acevedo, decidió cerrar el sector de Penco y Lirquén solo para los residentes y el personal que ayuda a la comunidad afectada.