¿Qué dice la ley sobre las donaciones que recaudan influencers tras los incendios en el sur?

A través de transferencias directas, recolección de insumos y gestión de transporte y voluntarios, varios creadores de contenido han logrado canalizar ayuda de forma rápida hacia las zonas más golpeadas, convirtiéndose en actores relevantes dentro de la respuesta ciudadana frente a la emergencia.

En medio de los incendios forestales que han afectado al sur del país, diversos influencers han asumido un rol activo en la ayuda a los damnificados, impulsando campañas solidarias a través de redes sociales para reunir fondos, coordinar donaciones y movilizar apoyo en terreno.

En ese contexto y en conversación con EL DÍNAMO, la abogada y académica de la Facultad de Derecho de la USACH, Gabriela Wildner, explicó qué dice la ley sobre las donaciones que recaudan influencers en medio de las emergencias.

“En Chile, no existe una normativa específica que regule o fiscalice las donaciones recaudadas por influencers a través de cuentas personales durante emergencias como los incendios Sin embargo, estos ingresos sí pueden ser objeto de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), que exige a los creadores de contenido justificar el origen y destino de los montos recibidos, especialmente cuando se trata de sumas elevadas”, indicó la docente.

En ese sentido, “aunque la ley no obliga a los influencers a rendir cuentas públicamente ante sus seguidores, hacerlo se considera una buena práctica, ya que aporta transparencia, fortalece la confianza de quienes donan y, además, facilita la justificación tributaria de los recursos frente al SII”, añadió.

Junto a ello, Marco Medina, director carrera de Derecho de la universidad de Las Américas agregó que “la persona que reciba va a tener que justificar que estos ingresos no son de trabajo, entonces va a ser un riesgo para la persona porque no va a poder justificar que estas cantidades de dinero vienen de donaciones. ¿Por qué además va a ser complicado? Porque las donaciones en Chile se reciben a las personas que son corporaciones y fundaciones, personas jurídicas que se denominan sin fines de lucro”.

En cuanto a las responsabilidades que podrían tener los influencers si los fondos no se usan correctamente, el académico de las Américas señaló que “la verdad es que la persona que hace una donación no tiene la certeza si realmente estos dineros se van a entregar, más que la confianza que tiene con la propia persona que le hizo esta donación.