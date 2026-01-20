VIDEO – Así fue el dramático rescate de una madre y sus mellizas por Bomberos en Penco

Los fuertes incendios que afectan a Penco pusieron en riesgo a varias familias, obligando a los Bomberos a realizar rescates dramáticos en medio de llamas y humo.

Una madre que se encontraba desaparecida tras los incendios forestales en Penco, Región del Biobío, fue localizada con vida este lunes, luego de un dramático rescate protagonizado por Bomberos junto a sus dos hijas en medio de la emergencia que afecta a la zona.

Los hechos se registraron durante la noche, cuando Bomberos lograron salvar a dos mellizas de apenas dos años, rodeadas por las llamas y el humo.

Según los antecedentes, la madre, en un gesto desesperado, entregó a sus hijas a los voluntarios para que las salvaran, mientras ella quedaba atrapada entre el fuego.

Las pequeñas, identificadas como Isidora e Isabel, fueron trasladadas por los bomberos hasta un hospital, donde recibieron atención médica y evaluación del personal de salud.

Tras el rescate de las mellizas y ante la incertidumbre sobre el paradero de la madre, se inició una intensa búsqueda para localizarla entre el avance de las llamas y el humo.

Más tarde, el padre de las mellizas confirmó que la mujer había sido encontrada y se encontraba recibiendo atención en el Hospital Regional de Talcahuano, poniendo fin a la preocupación de familiares y amigos que, durante horas, esperaron noticias sobre el estado de la madre y sus hijas.

Hasta ese momento, la situación mantenía alta preocupación por el destino de la madre de las menores.