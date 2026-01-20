Secciones
VIDEO – Así fue el dramático rescate de una madre y sus mellizas por Bomberos en Penco

Los fuertes incendios que afectan a Penco pusieron en riesgo a varias familias, obligando a los Bomberos a realizar rescates dramáticos en medio de llamas y humo.

Gabriela Romo

Una madre que se encontraba desaparecida tras los incendios forestales en Penco, Región del Biobío, fue localizada con vida este lunes, luego de un dramático rescate protagonizado por Bomberos junto a sus dos hijas en medio de la emergencia que afecta a la zona.

Los hechos se registraron durante la noche, cuando Bomberos lograron salvar a dos mellizas de apenas dos años, rodeadas por las llamas y el humo.

Según los antecedentes, la madre, en un gesto desesperado, entregó a sus hijas a los voluntarios para que las salvaran, mientras ella quedaba atrapada entre el fuego.

Las pequeñas, identificadas como Isidora e Isabel, fueron trasladadas por los bomberos hasta un hospital, donde recibieron atención médica y evaluación del personal de salud.

Tras el rescate de las mellizas y ante la incertidumbre sobre el paradero de la madre, se inició una intensa búsqueda para localizarla entre el avance de las llamas y el humo.

Más tarde, el padre de las mellizas confirmó que la mujer había sido encontrada y se encontraba recibiendo atención en el Hospital Regional de Talcahuano, poniendo fin a la preocupación de familiares y amigos que, durante horas, esperaron noticias sobre el estado de la madre y sus hijas.

Hasta ese momento, la situación mantenía alta preocupación por el destino de la madre de las menores.

